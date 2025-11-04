遭爆收賄質詢！黃國昌要週刊道歉 詹凌瑀酸他唯一沒講這1事

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

《鏡週刊》週二（4日）爆民眾黨主席黃黃國昌，質詢疑有「收賄對價」，拿了臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬後，毫不避嫌地在立院質詢替沈家「出氣」。而黃國昌得知，氣急敗壞開記者會嗆告週刊，宣稱自己幫被害人發聲，從來不會收受任何好處。不過媒體人詹凌瑀納悶，黃國昌口口聲聲指控週刊做假新聞，卻隻字不提週刊明確點出「200萬」這個數字，顯然心裡有鬼。

黃國昌近期養狗仔、豢養駭客等爭議纏身，卻從來不願正面回答質疑，一再「以問答問」的套路已讓外界嫌煩。4日週刊又加碼爆料，負責支付國昌狗仔團薪水的凱思國際，今年年中收到沈裕雄之子沈淳浤200萬神秘注資，後續黃國昌在立法院高調質詢法務部長鄭銘謙，為沈家老董過去遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，週刊質疑「拿錢辦事」，構成收賄對價。

消息曝光後掀起輿論熱議，黃國昌再次召開記者會「回應」，但如同往常一樣只是跳針反控週刊做假新聞，要求鏡傳媒道歉。他還說，週刊說他拿錢辦事這種卑劣的行徑，自己絕不寬貸，包含前面的事情一併追究法律責任，他會一次把帳算清楚。

對此，詹凌瑀在臉書分享發文，「黃國昌被問是不是拿200萬收錢辦事？回答是罵媒體……記者問得很清楚了，凱思國際是不是收沈裕雄兒子沈淳浤的200萬？有沒有對價關係？結果黃國昌整段跳針，從頭到尾沒回答一句，只顧著罵鏡週刊、罵鏡電視。他口中的『假新聞』出現了快10次，『要道歉』喊了3遍。講得那麼激動，唯一沒提的，就是200萬。」

