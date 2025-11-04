2人約好互訪再談!江啟臣示警：川習好到這種地步 台灣要小心

立法院副院長江啟臣。（記者劉宛琳攝）

川習會落幕，美國總統川普預告明年4月訪中，中國國家主席習近平也表示擇日訪美。立法院副院長江啟臣今天接受專訪表示，兩人所謂的「下回再談」，他認為很大的意義就是告訴大家，中美之間的關係是已經上升到領導人之間可以直接溝通解決的，「這個就是台灣要特別小心的地方，因為當他們關係好到這種地步」。

江啟臣表示，美中關係的變化太大了，他一年前說美中的結構關係不會改變，對話一定會繼續，但是利益會交換。川習會確立了幾件事情，川普跟習近平之間的關係是好的，是可以溝通、談定事情的，不需要其他人的干擾，也不用太去關心其他國家的想法。

江啟臣表示，雖然上月30日的時候川習會沒談台灣，但隔天他們的國防部長恢復了軍事對話管道，說是史上最好的美中關係，但有談到台灣。某種程度上透露很多的訊息出來，尤其是在美中關係經過一年的磨合之後，川普跟習近平現階段是各取所需，因為都有內部的問題，所以都先滿足內部，各自回去處理自己內部的事，然後下回再談。

江啟臣表示，所謂的下回再談，他認為很大的意義就是告訴大家，中美之間的關係是已經上升到領導人之間可以直接溝通解決的，就不是下面的事務官或者是部長都談不好的事情，而是這兩個國家的領袖見面可以解決很多事情。「這個就是台灣要特別小心的地方，因為當他們關係好到這種地步」。我們看待他們這種好朋友關係，恐怕要有更多深入的解讀。

主持人錢子詢問，美國在台協會主席羅森伯格離開之後至今沒有補人，到底是透露什麼樣的訊息？江啟臣直言，「意思就是我有沒有這一個在台協會的主席沒有差嘛！」這會讓我們擔心台美之間的溝通管道到底有沒有，是要繞到哪裡去，還是永遠沒辦法直達到川普的耳朵旁邊？

江啟臣接著表示，因為可以從很多表面的東西檢視，譬如說為什麼賴清德總統要出訪，經過美國這件事情會受阻，是不是溝通有問題，還是哪裡出了問題？如果說有些人解讀說不提台灣不是壞事，那照理說賴總統出訪不應該出事。

江啟臣也提到，現在的關稅談判聽起來是有進度，賴總統也說會蠻正面的，預告好多回了。可是川習會結束了，甚至川普面對一兆美元關稅案的官司也在進行變化當中，隨著這個官司進到12月是川普最急迫的時候，如果這個台美關稅談判還是沒有結論的話，那就代表台灣在川普的決策當中的重要性，大家會開始打問號，台灣好像不影響他的決策。

錢子再問，現在的政府一直在講台美史上關係最好，詢問江啟臣怎麼看？江表示，其實應該可以拿來跟蔡政府的時候比，蔡政府時代總統、國安會跟外交部三邊關係是很密切，很多事情對外應該都是蠻一致的，尤其對美；現階段我們先不要談說有沒有不一樣，但起碼好像比較少看到一致性的動作。

