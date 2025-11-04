藍營內鬨？遭嗆最該被淘汰 黃敬平自曝「1前提」：願退出國民黨

國民黨桃園市議員黃敬平。（資料照）

國民黨桃園市議員黃敬平昨（3日）遭親藍粉專「政客爽」指控，在罷免期間跑去綠營節目訕笑自己人，更怒嗆「可以從今天一路打到2026。」對此，黃敬平今（4日）直言，「如果要黃敬平退出中國國民黨，可以讓你們不再針對鄭麗文主席或國民黨中央的話，而不在選完黨主席之後還分化吵鬧，抓戰犯批鬥的話，黃敬平願意退出中國國民黨！」

黃敬平在臉書粉專表示，自己從事媒體新聞記者工作從不說假話，有什麼話就直說，當記者時是這樣；當議員了還是一樣，因為不想改變自己的初衷、初心。黃敬平也提到自己當烏鴉慣了，「這次國民黨主席選舉，我因為力挺鄭麗文，我也知道自己得罪了很多人，但是我從不在意，無所謂也無所畏！」

黃敬平認為，「他們所攻擊的事情，也就是今年4-6月發生過的新聞，當時新聞都已經紛紛報導過了。包括我本人也說明過了，我跟國民黨黨團立法委員翁曉玲、陳玉珍都已經分別通過電話及談過了。」並解釋，「沒錯！側翼攻擊我不幫凌濤講話，是的，我確實不會幫他當時自滿說的大話背書講話。」

最後，黃敬平重申，「沒關係，如果批我、罵我可以讓國民黨內反鄭麗文派及網路側翼支持者集火到我這裡就好，那就繼續批判來吧！」更強調，「如果要我退出中國國民黨，才能做到從黨員到支持者都希望看到的團結，而非吵吵鬧鬧自相殘殺的話，我也願意退出國民黨。」

