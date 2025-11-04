花蓮縣府竟要國軍挖墳墓 季連成霸氣拒絕：地方該做的別丟給中央！

季連成擔任中央災害應變中心前進協調所總協調官期間，有效率整合中央和地方資源，快速推進重建工作。（資料照）

馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，行政院政委季連成擔任中央災害應變中心前進協調所總協調官，有效率整合中央和地方資源，快速推進重建工作，備受讚譽。近日他接受媒體人王時齊主持的網路節目《齊有此理》專訪時爆料，花蓮縣府曾要求軍方去挖墳墓、挖廁所，但被他明確拒絕，霸氣直言「地方該做的事，不該都丟給中央！」

季連成昨天（3日）上Yahoo網路節目《齊有此理》接受專訪，Yahoo搶先曝光訪問內容，季連成在訪談中表示，天然形成的堰塞湖的確是中央主管，但天然災害無法避免，如何避難、避災是地方政府要去想的。災害應變有3階段，首先就是防災，地方政府要去規劃如何遠離災害，而不是任由災害發生後造成大規模損失。再來是救災，縣市首長絕對是救災的指揮官，中央擔任的是支援的角色，這次中央在花蓮設立前進協調所，就是主動到地方支援。

最後一個階段就是重建復原，中央也會幫忙，包括中繼屋興建、疏濬工程、農田復育與堰塞湖整治等，中央該做的都會做。季連成強調，中央從來沒有卸責過，地方政府也是要落實自身責任，光看疏散撤離這件事，台灣有22個縣市，這種大型災難降臨時，中央不可能每一個都幫你顧好好的。

此外，季連成在專訪中還透露，花蓮縣府曾要求軍方協助挖墳墓、挖廁所，但被他明確拒絕，畢竟地方該做好的事情，不應該全部丟給中央。季連成的完整版專訪，預計明天（5日）播出。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今天（4日）分享季連成這段爆料，引發數萬名網友熱議，「花蓮縣政府把責任也推給中央，該做的事情也推給中央，之後肯定又背地裡收割他人的功勞，真的是無腦無能又無恥！」、「還好有季將軍，要不花蓮縣長都坐享其成，什麼都要依賴別人依賴國軍，自己都不做事」、「將軍是非分明，花蓮縣府太鬆散了！」、「縣長、立委都一起丟出來讓別人來當吧」、「花蓮縣府爛到骨子裡」、「花蓮王失職無能的傅氏夫婦，應該是自己要自掘墳墓，為光復鄉的亡靈懺悔」、「將軍霸氣太讚了」。

