    政治

    江啟臣：鄭麗文沒包袱 可讓國民黨走出新路

    2025/11/04 20:22 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席鄭麗文。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席鄭麗文1日正式上任，對於鄭的親中等發言引發黨內議論，曾任國民黨主席的立法院副院長江啟臣今，接受主持人錢子專訪表示，鄭麗文當主席是沒什麼黨內包袱，應可設法讓國民黨走出一條新的路，最重要的是要獲得更多人民的支持。

    錢子談及鄭麗文的爭議，詢問江啟臣如何評論。江表示，他現在是副院長，也是前主席，不適合去評論現任主席。只能說國民黨是一個黨內民主的政黨，民主社會黨內選舉很正常，大家不用大驚小怪，就是尊重這個民主的決定。現在我們就是期待鄭麗文能夠把這個黨帶領好，黨內有意見都很正常。

    主持人詢問鄭麗文日前曾說「我是中國人」又唱誦九二共識等爭議。江啟臣表示，的確黨內會有不同的聲音，國民黨在政治上的光譜蠻廣的，有時候一定要整合也沒那麼簡單。他建議，與其說黨內的這些不同聲音，倒不如擴大去聽整個社會不同的聲音，國民黨作為一個政黨，應該不是只有黨內而已，而是要歡迎跟擁抱整個社會。

    江啟臣表示，不管是2026或2028，作為一個最大在野黨的主席的抱負，是希望把這個黨帶領到未來可以執政的一個政黨，而不是只有地方執政還包括中央執政。所以在這種狀況底下必須是聽大多數人民的聲音，用這個心態比較不會落入到黨內，是不是又有這一派又有那一派，又有什麼樣不同的交易等。

