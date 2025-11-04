為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    暖！賴總統手寫卡片致贈花蓮救災部隊 讚國軍「人民最堅定的依靠」

    2025/11/04 20:18 記者陳昀／台北報導
    賴總統先後前往陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群，並特別手寫卡片致贈。（總統府提供）

    賴總統先後前往陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群，並特別手寫卡片致贈。（總統府提供）

    賴清德總統今天前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊，賴總統先後前往陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群，感謝國軍在花蓮馬太鞍溪堰塞湖致災後，投入第一線救災工作，保衛國人、守護家園，並特別手寫卡片致贈。

    陸軍航空特戰指揮部第一時間投入救災工作，攜手消防局及各地搜救單位，全面展開無人機搜救工作。運用微型無人機，進行高空偵察與影像回傳，再利用TAK系統將相關紀錄即時回報前進指揮所，精準掌握地形與環境變化，務求提升搜尋效率、爭取黃金救援時間，全力尋獲失聯人員

    駐守北台灣國軍第三作戰區所屬的33化學兵群，也出動專業的背負式消毒器、重型消毒車，第一線前進災區進行大規模消毒作業，同時深入社區，協助居民清理家園、搬運廢棄物，全力投入地方災後復原工作，力求以最快速度恢復家園樣貌。

    陸軍第三作戰區的53工兵群，則完成裝土機、照明尾車及生命探測儀等專業裝備整備，可以說從生命探測、道路搶修、土石清運到災區照明，全力投入跨區增援行動，同時協助在當地設置臨時沐浴站，提供熱水供當地災民除污、盥洗。

    賴總統分別手寫卡片，首先是謝謝陸軍特戰指揮部，不畏艱難，第一時間投入搜救行動，「你們的勇氣與專業，是國軍的驕傲，也是人民最堅定的依靠。」第二張卡片則感謝陸軍33化學兵群，深入災區，執行消毒與環境清理任務，「因為你們的全力以赴，守護了民眾的健康」；第三張卡片謝謝陸軍53工兵群，不畏雨水和沙泥，運用機具及照明設備，為災民點亮回家的路，「謝謝你們，給予人民溫暖的依靠。」

