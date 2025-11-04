王鴻薇稱查非洲豬瘟是「政治辦案」 網炸鍋砲轟！

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

台中爆非洲豬瘟，不只案發養豬場未按規定餵豬、上報病例，盧秀燕市府的防疫表現也荒腔走板，疫調幾乎每日一變。日前還爆出擅自赴案場清消，導致採檢工作改期。而今養豬場業者因涉登載不實被收押，國民黨開始有人帶風向，稱這是民進黨「政治辦案」，接下來就是盧秀燕市府的人遭殃，引發大批網友砲轟。

台中地檢署偵辦非洲豬瘟案，針對死亡豬隻送化製場的三聯單疑被塗改，且案例場還將廚餘分給其他豬場，檢方昨約談經營者陳姓父子後，今天凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

消息一出，國民黨立委王鴻薇今天上午上廣播節目《千秋萬事》接受訪問時企圖帶風向，表示接下來矛頭一定對準台中市府的官員，因為民進黨現在掌握司法，想要進行政治操作、政治性辦案很容易，反正先關再說。她還批中央說這次非洲豬瘟爆發，與廚餘未經處理餵養豬隻有關的說法有鬼，宣稱這次非洲豬瘟一定是邊境管理有問題，執政黨連邊境管理出問題要檢討都不敢講，就是不想「讓球打到民進黨」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」分享王鴻薇的言論，馬上讓大批網友炸鍋，「廢話！不盡責的市長不該負責任嗎！」、「台中市政府本來就有錯，憑什麼不辦？」、「查獲不法，辦下去正常，正常辦案而已」、「犯罪當然要辦，連這也想扯政治操作」、「誰的過失當然要追究嚴辦」、「造成大家的損失，難道不要追查究辦嗎？」、「妳以為先打預防針就沒事了？」、「搞那麼多，難道都不用辦嗎？」。

