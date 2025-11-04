為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中片面劃台灣等4條「紅線」籲美勿觸碰 外交部痛批：印證中國企圖以脅迫改變現狀

    2025/11/04 20:05 記者黃靖媗／台北報導
    我國外交部4日痛批，中方一系列行徑充滿恫嚇、挑釁且極不友善，不僅無助於區域和平穩定，更再次印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。（資料照）

    我國外交部4日痛批，中方一系列行徑充滿恫嚇、挑釁且極不友善，不僅無助於區域和平穩定，更再次印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。（資料照）

    中國駐美大使館繼日前在社群媒體刊登台灣衛星影像後，又公開強調中方片面劃設所謂的「紅線」，更稱美方倘觸碰相關紅線將「引發麻煩」。我國外交部今（4）日痛批，中方一系列行徑充滿恫嚇、挑釁且極不友善，不僅無助於區域和平穩定，更再次印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。

    中國駐美大使謝鋒指涉的「紅線」為，台灣、民主與人權、中國的道路與制度、發展權利等4條紅線。

    外交部強調，我國與美國等理念相近國家一直致力於共同維護台海和平穩定的現狀，國際社會也很清楚是哪一方近年不斷在區域尋求擴張、意圖改變及挑戰現狀，並以灰色地帶脅迫，一次次破壞區域穩定及國際秩序。

    外交部指出，威權國家不能一方面對外聲稱要穩定，實際上卻是麻煩製造者，不斷片面劃設紅線並採取挑釁行徑，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀。

    外交部表示，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美國等具共同利益的區域夥伴攜手合作，致力確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。

