瑞士國會友台小組主席會晤吳志中 承諾返國續促進台瑞交流

外交部次長吳志中（左）接見瑞士國會友台小組共同主席阿多爾（右）。（外交部提供）

外交部次長吳志中昨（3）日接見瑞士聯邦國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc Addor）。阿多爾表示，推動、提升與含台灣在內之多元夥伴間的經貿合作，符合瑞士國家利益，他返國後將持續促進台瑞雙方各領域交流。

吳志中表示，感謝瑞士國會友台小組對台灣長年的支持及友誼，強調台灣在全球半導體供應鏈居關鍵地位，不僅與瑞士共享民主自由價值，現更與歐洲國家深化各領域的合作。

吳志中指出，台瑞關係實具寬廣發展空間，期盼阿多爾續協助兩國務實地強化實質交流合作，發展互利的夥伴關係。

阿多爾表示，積極推動並提升與含台灣在內之多元夥伴間的經貿合作，符合瑞士國家利益，尤其值此國際貿易及地緣戰略環境挑戰迭起之際，更是瑞士與台灣深化互利合作關係的絕佳良機，他返國後將持續促進台瑞雙方各領域交流。

外交部說明，阿多爾此行旨在瞭解我國政經最新發展以及促進雙方交流合作，在台期間另將拜會前總統蔡英文、總統府副秘書長何志偉、陸委會主委邱垂正、衛福部次長呂建德以及瑞士商務辦事處。

