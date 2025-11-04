為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    瑞士國會友台小組主席會晤吳志中 承諾返國續促進台瑞交流

    2025/11/04 19:02 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長吳志中（左）接見瑞士國會友台小組共同主席阿多爾（右）。（外交部提供）

    外交部次長吳志中（左）接見瑞士國會友台小組共同主席阿多爾（右）。（外交部提供）

    外交部次長吳志中昨（3）日接見瑞士聯邦國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc Addor）。阿多爾表示，推動、提升與含台灣在內之多元夥伴間的經貿合作，符合瑞士國家利益，他返國後將持續促進台瑞雙方各領域交流。

    吳志中表示，感謝瑞士國會友台小組對台灣長年的支持及友誼，強調台灣在全球半導體供應鏈居關鍵地位，不僅與瑞士共享民主自由價值，現更與歐洲國家深化各領域的合作。

    吳志中指出，台瑞關係實具寬廣發展空間，期盼阿多爾續協助兩國務實地強化實質交流合作，發展互利的夥伴關係。

    阿多爾表示，積極推動並提升與含台灣在內之多元夥伴間的經貿合作，符合瑞士國家利益，尤其值此國際貿易及地緣戰略環境挑戰迭起之際，更是瑞士與台灣深化互利合作關係的絕佳良機，他返國後將持續促進台瑞雙方各領域交流。

    外交部說明，阿多爾此行旨在瞭解我國政經最新發展以及促進雙方交流合作，在台期間另將拜會前總統蔡英文、總統府副秘書長何志偉、陸委會主委邱垂正、衛福部次長呂建德以及瑞士商務辦事處。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播