黃國昌將到政大演講！系學會宣傳文遭酸爆：會問A答B嗎？

政治大學政治系系學會粉專發文，民眾黨主席黃國昌將在本月20日於政大舉辦講座「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」。（取自政治大學政治系系學會粉專）

政治大學政治系系學會粉專今日發文，宣傳民眾黨主席黃國昌將在20日於政大舉辦講座「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」，鼓勵學生參與並和黃國昌交流。不料貼文一出，立刻湧入網友留言，狂酸黃國昌：「他會問A答B嗎？」

政治大學政治系系學會今日下午發文宣傳該講座，表示黃國昌將以自身的政治生涯出發，分享他在角色轉變時的心路歷程，並思考在台灣的政治環境下，公共知識分子如何定位自身角色，最終又為何決定從政。

粉專也提到，在如今國會三黨不過半的政治格局下，彼此各持己見，台灣社會上缺少了相互理解與對話的機會，本次講座除了政治生涯的分享，也歡迎各位同學對於時事發表自身的看法，與委員交流。

短短不到半天，該文就湧入上百則留言，網友狠酸：「問問題會問A答B嗎」、「提問的時候大家記得保持沉默，不然會被問A答B或被洗臉」、「他有真正回答問題過嗎」、「應該是要安排一些演員混在聽眾裡問黃國昌能回答的題目，不然問A答B的時候很尷尬」、「分享他在角色轉變時的心路歷程 > 討厭kmt到跟kmt黏踢踢」、「QA問問題會被說是白痴問題」。

還有網友模擬黃國昌回答，諷刺留言：「我沒有想到政大的學生會隨著媒體起舞，問我這種沒有底線的問題。」獲得上百網友點讚，並表示：「為什麼你的留言是音檔」、「已經有點幻聽了」。

