    政治

    顏寬恒財產申報不實抓到了！監察院認定刻意隱匿罰290萬元

    2025/11/04 18:01 記者方瑋立／台北報導
    國民黨立委顏寬恒2020年財產申報不實，監察院認定故意隱匿未申報，今年4月確定裁罰290萬元。（擷取自廉政專刊第290期）

    國民黨立委顏寬恒2020年財產申報不實，監察院認定故意隱匿未申報，今年4月確定裁罰290萬元。（擷取自廉政專刊第290期）

    監察院今（4）日公布最新第290期廉政專刊揭露，國民黨立委顏寬恒因財產申報未據實登載，遭裁罰新台幣290萬元。經調查，顏於民國109年（2020年）1月申報資料時，未揭露2筆借用他人名義登記的汽車及1筆事業投資，認定屬刻意隱匿。

    第290期廉政專刊揭露，今（2025）年4月至6月已確定之財產申報罰鍰案件，其中顏寬恒名列其中。據調查，顏寬恒2020年1月31日申報財產時，應列入揭露的項目卻遭省略，且其辯稱理由不足採信，認定有故意隱匿不實申報情形，依法裁處罰鍰。

    調查顯示，顏寬恒當時未據實申報本人借用他人名義登記之汽車2筆及事業投資1筆。本案處分於今年3月25日作成，4月28日確定。

    監察院強調，公職人員依規定須據實揭露本人、配偶及未成年子女財產，涵蓋車輛、不動產及投資等，若刻意隱匿將面臨重罰。

    據「公職人員財產申報法」第12條第1項規定，有申報義務之人故意隱匿財產為不實之申報者，處新台幣20萬元以上400萬元以下罰鍰。

    本報去（2024）年7月報導，顏寬恒被控貪汙、偽造文書等3案，其中包括涉嫌詐領立院助理費及年終獎金108萬餘元，與其擔任「隱性股東」的苑裡營造公司盈餘混用，支付購買瑪莎拉蒂豪車（總車價644萬元）的尾款72萬餘元、馬自達轎車134萬餘元、TOYOTA RVA4休旅車111萬餘元。

    不過，顏寬恒的財產申報內容身家數億，名下卻只有一台持有超過5年的BMW轎車，不見前述豪車，當時就已引起各界懷疑。

