光電政策頻遭汙名化 郭國文拋跨部會推動「生質能」

光電政策頻遭汙名化，民進黨立委郭國文4日質詢，建議行政院籌組跨部會「生質能源」推動小組，將生質能列為綠能重點目標。（圖取自國會頻道）

針對烏山頭水庫浮動光電板遭抹黑曲解，民進黨立委郭國文今（4日）在立法院院會質詢時直言，對經濟部反應慢的表現不滿，令政策喪失發言權，也產生謠言的空間。他呼籲，在光電板社會支持度越來越低時，政府應平時科普、必要時下鄉溝通，並建議推動「跨部會生質能源推動小組」，同時解決農廢料的問題，一舉多得。

郭國文今天質詢時說，針對「烏山頭水庫」光電板事件，他對經濟部的表現不滿，因為反應實在太慢，結果一個澄清拖了一個禮拜，喪失整個政策的發言權，甚至創造了造謠的空間。他強調，當然政策可以監督、檢討，執政黨本應面對滾動式檢討，但過去幾年來經濟部能源署只當「KPI部隊」，只顧衡量、不懂得解釋政策，以至於政策的「正當性」越來越弱甚至被汙名化。

郭國文指出，從早期水面型的浮棚光電案，他因有生態、生活等疑慮費盡心力擋下，站在政府的高度，綠能很重要，產業需要輸出，但問題是政府沒有善盡溝通機制、總量管制，環評也應盡早進行。

他強調，現在太陽能光電板社會支持度越來越低，甚至當民眾都說「你不要再來」時，行政院應要求部長好好說明，平常科普、必要時下鄉，政府溝通的態度要有。

行政院長卓榮泰說，應該可以看到各部長，為了各種事情到地方去，包括救災、地方中小企業等，能源發展當然是國家重要政策，也認為應該跟地方取得更高的共識，若對於地方環境有所影響，地方政府跟人士都不予接受的話，這個事情起來是非常非常困難的。

卓揆指出，面積太小，或者是說它這個威脅性太大，也不切實際。所以他一直主張，太小面積、地方政府若不同意，或對生態敏感地區有影響，那應該不要當作能源開發場域，這是現在的想法。未來對於水庫、水面上及敏感地區，環境部有考慮一定規模須經過更嚴謹的環評程序，政府會持續來做。

郭國文指出，台南近期遭受很多風災，在復原的過程中，民怨非常高，更何況這次爭議非常大、過去衡量所造成的違法事件，讓整個正當性逐漸瓦解，這次水面型光電，換算全國整體只佔0.02%，只供1.4萬戶電，就這麼少引起這麼多衝突，政府應好好檢討。

郭國文也建議，發電要積少成多，不曉得為什麼一定要執著於光電板，應該考慮生質能電廠，行政院應該成立「跨部會生質能源推動小組」，解決部會協調上的繁冗程序，將這個列為綠能主要目標，同時處理農廢料、又解決綠能供電問題，一舉多得。

經濟部長龔明鑫說所有的電都是積少成多、積沙成塔，所有的選項都支持；卓榮泰也強調，所以政府多元的發展綠能，這都是其中的一項；有意義的工作通常有困難性

，如果可以開發，雖然量不多，但是對於整個社會再循環再利用是有意義的。

郭國文則說，就他所知多元發展現在都跑到地熱去了，但他認為生質能更有潛力，連廚餘都能能源化。他示警，政府能源政策要滾動式檢討，否則就將「滾地式被打」。

