80分鐘川習會未提台灣 外交部：美透過一致立場展現對台支持穩定延續

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山金海機場舉行近6年來首度面對面會談。（法新社檔案照）

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山金海機場舉行近6年來首度面對面會談。外交部最新書面報告指出，「川習會」歷時約80分鐘，主要確認美國財長與中國國務院副總理日前在馬來西亞談判的內容；針對川習未提台灣，外交部認為，整體而言，可以觀察到美方透過高層一致立場與公開言論，展現對台支持的穩定延續。

立法院外交及國防委員會明日將邀請外交部長、國家安全局長、經濟部次長、陸委會副主委、經貿辦副總談判代表報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，並備質詢。

外交部書面報告指出，10月30日的「川習會」是川普重返白宮以來，首度與習近平會面，川習會實際會談歷時約80分鐘，包含翻譯，雙方討論主要聚焦確認由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及中國國務院副總理何立峰會前在馬來西亞談判達成的內容，以及美中領導人明年互動規劃；外交部與駐美代表處持續與美方保持聯繫，確保台美關係穩定深化，及我國利益不受影響。

外交部指出，美方與會人士包括美國駐中大使帕度（David Perdue）、白宮國安顧問兼國務卿魯比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）；中方出席人員則有中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理何立峰、外長王毅、商務部長王文濤、國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、外交部副部長馬朝旭。

對於川習會未提台灣，外交部認為，這是美方展現對台支持的穩定延續，川普不僅在當日返美途中受訪就明確指出，會中並未提及台灣，也在本月2日播出的CBS「60 分鐘」（60 Minutes）專訪中再次做此表示，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也在東協擴大防長會議場邊會晤中國國防部長董軍時，強調美方對於中國在南海、台海周邊以及對美國印太友盟國家行為的關切。

外交部認為，整體而言，可以觀察到美方透過高層一致立場與公開言論，展現對台支持的穩定延續，在川習會前，美國會兩院多位跨黨派議員也發聲表達對台堅定支持，再次反映美國對台支持的跨黨派共識；藉由台美持續深化經濟與產業合作，台灣的角色絕不是所謂的「談判籌碼」，而是美國重要的「經貿夥伴」。

外交部分析，川普此行圍繞經濟安全與再工業化兩大主軸，尤其重視強化稀土與關鍵礦物供應鏈韌性，並展現「以實力達致和平」（peace through strength）理念，強化美日安全同盟及軍事合作關係、與韓國建立海事夥伴關係及允諾協助建造核潛艦，也見證「泰柬邊境和平協議」簽署，向外界傳遞美國仍是印太地區安全與秩序主導力量的訊號。

外交部表示，外交部未來將持續深化與美國夥伴關係，並繼續密切關注美中互動，台美間互信友好，溝通管道暢通，一直保持密切聯繫，將持續在台美關係良好基礎上，善用美國擴大與盟友夥伴經貿合作契機，強化與川普政府在經貿、人工智慧、高科技及關鍵礦物供應鏈等台美具共同利益的領域之合作，以期進一步提升台美關係。

