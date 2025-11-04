前中選會主委李進勇今恢復民進黨籍 祝福代理主委盼選務穩定

中選會主委李進勇等6名委員昨天任期屆滿，李進勇今天下午接受本報訪問時表示，他今天收到民進黨部通知，黨籍已經自動恢復，一切皆符合黨籍辦法的規定。（資料照）

中選會主委李進勇等6名委員昨天任期屆滿，李進勇今天下午接受本報訪問時表示，他今天收到民進黨部通知，黨籍已經自動恢復，一切皆符合黨籍辦法的規定；他也祝福代理主委吳容輝、未來新上任的委員維持選務穩定，把各項選務的工作辦好「對他們只有期許跟祝福啦」。

李進勇今天受訪表示，他在2019年出任中選會主委時，為避免黨籍色彩過於鮮明，因此申請註銷黨職。由於昨日已卸任主委一職，在未擔任特定公職的情況下，黨籍會自動恢復。黨部今天也特別通知相關事宜，他強調，一切都依照黨籍管理辦法進行，屬於正常程序。

談及主委卸任心得，李進勇說，祝福新的代理主委，以及未來新上任正副主委、委員，希望選務能夠維持穩定、順利，把各項選務的工作辦好，「對他們只有期許跟祝福啦」。

2019年2月25日，行政院宣布提名李進勇為中選會主委，函送立法院審查；同月27日，李進勇為回應中立性疑慮，向民進黨中央申請暫予註銷黨籍，同日核准；同年5月28日，立法院會針對李進勇等人進行人事同意權案投票，李進勇經立法院同意出任中選會委員並為主委。

