    再賀高市早苗當選日相 賴總統登台日峰會：盼共同強化韌性、守護印太

    2025/11/04 16:44 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今天下午錄影為「台日交流高峰會IZA鎌倉」致詞，恭賀自民黨總裁高市早苗高票當選日本第104任首相。（圖擷取自總統府提供影片）

    總統賴清德今天下午錄影為「台日交流高峰會IZA鎌倉」致詞，恭賀自民黨總裁高市早苗高票當選日本第104任首相；提及當前民主國家共同面臨威權擴張的挑戰，賴總統期盼台日持續強化經濟與安全韌性，一起守護民主自由價值，為印太區域和平與繁榮共同努力。

    賴清德表示，今年「台日交流峰會」邁入第11屆，非常高興能以錄影的方式，向在場的各位好朋友問候，也希望藉這個難得的機會，代表台灣人民恭賀自民黨總裁高市早苗高票當選日本第104任首相，祝福高市首相施政順利、日本國運昌隆。

    賴清德指出，10年前「台日交流峰會」首次在日本金澤市開辦，一步一腳印建立起台日友誼的橋梁。去年峰會在台灣古都台南舉辦，今年由古都鎌倉接棒，象徵著古都相承，讓台日友誼也更加深厚、緊密，特別感謝神奈川縣議會與鎌倉市議會的大力支持，讓峰會首次移師關東，樹立新的里程碑。

    賴清德表示，過去十年來，「台日交流峰會」在地方議會、旅日僑胞朋友、駐日本代表處以及地方各辦事處的支持下，已經成為台灣向世界發聲、爭取國際參與的重要平台，他要代表台灣人民感謝各位的努力和支持。

    賴清德表示，當前國際情勢嚴峻，民主國家正共同面臨威權主義擴張的挑戰，台灣會與民主夥伴深化合作，打造堅韌的「民主供應鏈」，也期盼台灣和日本持續強化彼此的經濟與安全韌性，一起守護民主自由價值，為印太區域的和平與繁榮共同努力。

    最後，賴清德也誠摯邀請大家到台灣走走，透過「台日交流峰會」這個平台，創造更多合作與互訪的機會，相信結合中央與地方的力量、擴大交流，一定能夠提升台日關係，共同開創更美好的未來。

