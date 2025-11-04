為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北市、輝達對權利金無太大歧見 陳俊安：農曆年前應可簽約

    2025/11/04 16:46 記者甘孟霖／台北報導
    產業發展局長陳俊安（左）表示，農曆年前應可完成簽約。（取自北市議會網站）

    產業發展局長陳俊安（左）表示，農曆年前應可完成簽約。（取自北市議會網站）

    輝達海外總部選定北投士林科技園區T17、T18基地，台北市議員游淑慧今（4日）質詢問，T17、T18依市場行情計算權利金約百億出頭，輝達是否知道行情？產業發展局長陳俊安表示，雙方對金額沒有太大歧見，應該農曆年前可完成簽約。

    北市議會今下午進行財建部門質詢，陳俊安說，目前還在找估價師，市府為求慎重，希望能找多家估價師交叉比對，隨時都可以啟動。

    游淑慧指出，先前暑假時已經有找過估價師概估，當時的金額是多少？陳俊安表示，當時估出來，因為兩塊基地跟T16差不多，權利金約是100億多一些。

    游淑慧說，這跟她之前估算的數字也差不多，約就是落在100至110億左右，地政局也稱讚她懂行情，那目前輝達知道這個價格？

    陳俊安回，輝達在台灣有找人合作，明白相關行情，目前看起來，雙方對於金額的認知上差異不大，簽約應該不會有太大歧見。

    游淑慧追問，有辦法照副市長李四川說的農曆年前簽約？陳俊安表示，應該可以，都市計畫變更也已經啟動。

    此外，民眾黨議員林珍羽今也在議場關注輝達案，為何新壽遲遲沒有補件，是否分手費還沒談好？陳俊安表示，並無遲未補件問題，市府上週已通知新壽，新壽還有單據要整理；林問，是否影響進度？陳俊安回，目前都還是朝11月月前解約為目標。

