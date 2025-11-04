北市、輝達對權利金無太大歧見 陳俊安：農曆年前應可簽約

產業發展局長陳俊安（左）表示，農曆年前應可完成簽約。（取自北市議會網站）

輝達海外總部選定北投士林科技園區T17、T18基地，台北市議員游淑慧今（4日）質詢問，T17、T18依市場行情計算權利金約百億出頭，輝達是否知道行情？產業發展局長陳俊安表示，雙方對金額沒有太大歧見，應該農曆年前可完成簽約。

北市議會今下午進行財建部門質詢，陳俊安說，目前還在找估價師，市府為求慎重，希望能找多家估價師交叉比對，隨時都可以啟動。

請繼續往下閱讀...

游淑慧指出，先前暑假時已經有找過估價師概估，當時的金額是多少？陳俊安表示，當時估出來，因為兩塊基地跟T16差不多，權利金約是100億多一些。

游淑慧說，這跟她之前估算的數字也差不多，約就是落在100至110億左右，地政局也稱讚她懂行情，那目前輝達知道這個價格？

陳俊安回，輝達在台灣有找人合作，明白相關行情，目前看起來，雙方對於金額的認知上差異不大，簽約應該不會有太大歧見。

游淑慧追問，有辦法照副市長李四川說的農曆年前簽約？陳俊安表示，應該可以，都市計畫變更也已經啟動。

此外，民眾黨議員林珍羽今也在議場關注輝達案，為何新壽遲遲沒有補件，是否分手費還沒談好？陳俊安表示，並無遲未補件問題，市府上週已通知新壽，新壽還有單據要整理；林問，是否影響進度？陳俊安回，目前都還是朝11月月前解約為目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法