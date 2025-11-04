感謝相挺！ 南市議會率團赴日參加日台交流高峰會

台南市議長邱莉莉率隊前往日本神奈川縣鎌倉市參加第11屆日台交流高峰會。（圖由台南市議會提供）

日台交流高峰會今日於日本神奈川縣鎌倉市舉辦第11屆盛會。台南市議長邱莉莉感念去年接辦第10屆高峰會時受到日方400多名友台人士踴躍參與，今年特別率隊前往，以實際行動促進台日交流，力挺國際外交。

日台交流高峰會2015年於日本石川縣金澤市開辦，是台日地方議會、議員交流及強化台日友好關係的重要平台。邱莉莉議長表示，去年日方400多名友台人士踴躍跨海來台參與，讓台南接辦的第10屆高峰會圓滿成功；此次偕同副議長林志展及議員周嘉韋、黃麗招、施余興望、黃肇輝、朱正軒、郭鴻儀、沈家鳳、陳皇宇、李宗霖、林依婷，出席第11屆盛會。

去年大獲好評的台南峰會吸引日方436人參加，近7成為首度來台，台南峰會不僅展現熱情友好、美食文化，並呈現府城豐富的人文歷史及新穎的科技發展。南市議會代表團4日抵達會場受到熱烈歡迎，許多人表達對參加台南峰會留下深刻印象。

第11屆日台交流高峰會由神奈川縣議會日華親善議員聯盟主辦，總統賴清德特別以錄影方式現身，恭喜高市早苗高票當選總理大臣，他說，過去10年來陸續以不同身分參與日台交流高峰會，樂見台日友誼持續深化。駐日代表李逸洋，及日本僑界等出席高峰會，共同見證台日友誼。

今年高峰會神奈川宣言強調，台灣具全球樞紐地位，應獲國際正視，台日雙方應於AI、再生能源、無人機、低軌道衛星等關鍵先進領域深化合作，共同推動「民主供應鏈」，以強化經濟安全。全體成員共同宣示持續建議日本政府積極推動台灣早日加入CPTPP等國際組織，以維護國際社會的和平與穩定。專題演講則聚焦於台日在醫療、長照等領域的合作交流。

