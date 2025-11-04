中配錢麗除籍仍在台居留促統 民團籲立刻驅逐出境

台灣本土社團今日在立法院共同召開記者會，質疑中配錢麗被除籍後，仍持續散播敵意與統戰言論，挑戰台灣社會底線，呼籲政府應立刻將人驅逐出境。（記者陳鈺馥攝）

中配錢麗鼓吹「武力統一台灣」，日前被內政部依法註銷台灣戶籍，退回長期居留的身分。台灣本土社團今日在立法院共同召開記者會，質疑錢麗雖被除籍，仍具有居留資格，還持續散播敵意與統戰言論，挑戰台灣社會底線，呼籲政府立刻將人驅逐出境。

台灣北社社長羅浚晅表示，錢麗已經喪失原籍，卻仍以言論危害我國主權與社會秩序，政府應進一步檢討其在台居留的正當性與國安風險，嚴格審查並排除任何藉居留或定居身分進行統戰、散播敵意或破壞憲政體制者。

羅浚晅建議，政府應明確訂定「居留須符國安原則」的具體標準，凡宣揚武統、配合中國統戰者，不得享有在台居留或定居資格。

前國防大學政戰學院院長余宗基指出，錢麗是中共長臂管轄的在地協力者，在台灣期間不但支持武統，更對公司同事、主管，用中國的法律來進行恐嚇，還向中共當局舉報支持台獨言論者，這些都是在箝制台灣的言論自由，蓄意製造寒蟬效應，完全逾越台灣法律底線。

余宗基批評，中國用這種長臂管轄方式恐嚇台灣人民，更破壞台灣民主法治，士可忍孰不可忍，政府一定要硬起來，對於這類人士須採取積極民主防衛手段，以免中共從內部推翻民主。敵人對台威脅不只是軍事、船艦、戰機，已在從內部進行破壞及瓦解，政府應立刻採取驅逐作為。

台灣社社長翁銘章痛批，這種中配長期吃台灣米、喝台灣水，卻不知道感謝台灣，只是來台宣傳武統，唱和中共統一台灣，內政部應該強硬起來，馬上將她驅離出去，排除居留資格，不要再讓她軟土深掘。

辜寬敏基金會副董事長林宜正說，台灣和中國不存在統一的問題，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣面對中國威脅，只有被併吞或反併吞的兩種情況。

林宜正表示，錢麗行為是危害國家安全，卻享受著台灣法律權利及福利，要來消滅這個國家，卻還能有我國勞健保，政府應採取更有效的處置方式，立刻把這種通敵、涉犯外患罪的人法辦或驅逐出境。

台灣人權文化協會理事長李建畿說，中國新娘來台已經太多了，政府應該比照美國政策，對外籍人士移民來台有名額限制，不然中配越來越多，以後將會發生木馬屠城記。

