澎湖白沙鄉代會主席吳良添 宣布投入下屆鄉長選舉

白沙鄉代會主席吳良添，宣布參選白沙鄉長。（吳良添提供）

現任白沙鄉代會主席吳良添，今（3）日在故鄉鳥嶼重陽敬老餐會，突然宣布投入下屆白沙鄉長選舉，成為吹起澎湖下屆鄉市長選舉號角的第1人，增添些許煙硝味，白沙鄉長之爭，現浮上檯面有3-4人，儼然成為1級戰區。

白沙鄉長宋萬富，因已連任2屆，繼任人選引發各界矚目，前鄉長莊美李、鄉公所行政課長黃建化、課員凃順清、多次參選的吳龍河等人，都傳出有意出馬參選，不料突然竄出黑馬人選，吳良添宣布參選，由於實力堅強，加上白沙派系林立，更添撲朔迷離的戰局演變。

據了解，吳良添今日在家鄉鳥嶼參加重陽敬老餐會，縣長陳光復、議員魏睿宏、宋昀芝等貴賓，都專程搭船前往參加，當餐會結束後，許多貴賓都先行搭船離去，只留下吳良添在會場，與家鄉父老寒暄，突然有人高喊選鄉長，在現場氣氛襯托下，吳良添終於鬆口宣布參選。

白沙鄉長期派系分立，分別以議員宋昀芝、魏睿宏為首，吳良添是宋昀芝的母舅，一向歸類在宋派，但同派系要角莊美李動態，也值得觀察；至於現任鄉長宋萬富，則是魏派要角，一定會推出繼任人選參選，外界看好是黃建化，但新近傳出黃因家庭因素，可能縮手罷選，所以戰局仍變化莫測。

鳥嶼重陽敬老餐會，吳良添在鄉親簇擁下宣布參選鄉長。（吳良添提供）

