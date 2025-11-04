為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌支持停砍年金 綠轟昨是今非：「世代正義」成權力工具

    2025/11/04 16:09 記者陳昀／台北報導
    民眾黨團總召黃國昌今召開記者會預告，民眾黨團明將提出再修正動議，主張自今年度起停砍所得替代率。（記者塗建榮攝）

    民眾黨團總召黃國昌今召開記者會預告，民眾黨團明將提出再修正動議，主張自今年度起停砍所得替代率。（記者塗建榮攝）

    針對民眾黨今跟進國民黨推動「停砍」公教人員所得替代率，民進黨發言人戴瑋姍指出，黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快，令人錯愕，為了政治利益，不惜成為國民黨的附庸，所謂「世代正義」到頭來只是他追逐權力的工具。

    立法院民眾黨團今天宣布，支持停砍所得替代率，但不再回溯，並要求民進黨政府以公平、一致、前瞻各項原則進行年金改革總檢討，切莫再以錯誤資訊製造世代、族群對立，更不應將改革不力、國家財政之沉重壓力片面歸責於公教人員。

    戴瑋姍指出，2017年黃國昌曾多次公開強調，年改核心在於「所得替代率」，主張應降至合理水準，不僅肯定民進黨版本「有善意」，更要求替代率應降至70%，當年的話猶言在耳，如今黃國昌為了政治利益，與國民黨並肩主張「停砍」，甚至在今年1月修法時，將警察退休替代率拉高至80%，完全背離當年的立場，昨是今非、前後矛盾。

    戴瑋姍批評，黃國昌為了政治利益，不惜成為國民黨的附庸，破壞年改成果、衝擊國家財政，也讓年輕公務員的退休金面臨風險，當年的改革承諾，如今全成空談，今天的黃國昌，應該向過去堅持改革的黃國昌道歉。

    戴瑋姍強調，年改的初衷是「領得久、領得多、大家都領得到」，藍白若執意開倒車，只會讓退撫基金更快破產。民進黨也呼籲各界堅守改革方向，讓年金制度永續，不讓公平正義成為政治交易的犧牲品。

