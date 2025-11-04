曝黃國昌小姨子「私塾」巴西華僑「小筑老師」背景！ 四叉貓笑了

網紅四叉貓。（資料照）

民眾黨主席黃國昌小姨子高翬的「耘力國際文化事業有限公司」近日被扯入狗仔醜聞。高翬寄給週刊之存證信函指出，該地址並非「安親班」，而是她與高家親友聘請教師替孩子上課之處。四叉貓今日指出，該處師資除了凱思狗仔公司人頭李麗娟老師外，還有1位黃姓「小筑老師」，是巴西華僑，就讀台大經濟系。他也笑稱：「都花那麼多錢了，為什麼是找讀經濟系的台大華僑生來教英文？她可以順便教數學嗎？」

四叉貓今日在社群媒體發文表示，高翬在民生東路租了6年店面，他使用Google上LinkedIn庫存頁面資料，找到「小筑老師」在「耘力／CHEERFUL KIDS」工作的資料。

四叉貓說，小筑老師很沒有資安觀念，她在脆上貼出國玩的照片，剛好有拍到護照和機票，他把照片放大，從此得知這位小筑老師是巴西華僑，讀台大經濟系，有開粉絲團教外語，熱愛運動，有參加台大女子橄欖球隊等的活動。「早上我在她的脆上留言，想詢問高翬那間托兒所是否違法經營，然後我不到3分鐘就被她封鎖了，嗚嗚嗚。」

不過，四叉貓還指出自己有1個小問題想提問，「我當然知道讀台大很厲害，我一輩子都考不上台大，但高翬願意每個月花7萬5000的租金+請2位以上老師的薪水，只為了幫高家親友的子女們補習（先假設為真！）都花那麼多錢了，為什麼是找讀經濟系的台大華僑生來教英文？她可以順便教數學嗎？」

針對高翬說，「耘力／CHEERFUL KIDS」是高家親友子女的專屬小私塾，不是安親班，所以沒有跟政府登記。四叉貓今日稍早也質疑，每個月花十幾萬只為了幫高家弄1個私人托兒所？然後這個私人托兒所還去申請招牌「CHEERFUL KIDS」（開朗兒童）一切的一切只是為了讓高家親友子女下課有地方念書？怎麼看都不合理好不好！

