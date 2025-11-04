瞎扯證明非長毛象後代 館長赴漳州替賴清德「尋根拜祖」

館長陳之漢在參訪漳州賴氏宗廟時表示，賴清德一直帶領我們台灣同胞宣揚一種理念，就是台灣人不是中國人，台灣也不是中國一部分，我們自古以來是長毛象的後代，我們也不是漢族。（圖擷取自B站）

網紅「館長」陳之漢前往中國，3日在中共當局邀請下，前往福建漳州的賴氏宗廟，宣稱要替賴清德總統「尋根」。他在直播中嗆聲，「我去幫你找老家，證明你不是長毛象的後代！」台灣社社長翁銘章今日受訪痛批，完全是配合中共在統戰操作，陳之漢是非常糟糕的生意人，享受著台灣的民主自由，然後去中國踐踏台灣人民的自由民主，謀取個人的利益。

11月3日，「館長」出現在福建漳州市平和縣坂仔鎮心田村的賴氏家廟，隆重「代辦」賴清德的尋根拜祖儀式。直播畫面顯示，當地的賴氏宗親會會長介紹賴氏族人的抗戰事跡，甚至展示賴過去參加桃園賴氏宗親會活動的照片。

根據中媒報導，現場有賴氏宗親會的負責人現場喊話，一定要完成「祖國統一」，要洗心革面把台灣帶回「祖國大陸」，這是我們的心願。「既然姓賴，就要承認自己是中國人」、「不想做中國人，就改姓」。

館長則向賴氏宗親會人士表示，在台灣當領導人不容易，你們賴系應該感到光榮才對，只是賴清德的立場真的就像是不肖子孫，因為一直強調台灣人不是中國人，他一直帶領我們台灣同胞宣揚一種理念，就是台灣人不是中國人，台灣也不是中國一部分，我們自古以來是長毛象的後代，我們也不是漢族。

對此，台灣社社長翁銘章表示，台灣是我們的家園，也是一個國家。中共這種是在統戰操作，找一些網紅、年輕人過去落地招待，安排一些宗親會、祖廟的行程，或帶去參觀一些引以為傲的企業，都是在彰顯中國有多好、或你的祖先來自中國。

翁銘章批評，陳之漢如果認為中國是理想的國家，那就趕快搬過去，我們也不會阻止你。陳之漢去那邊配合中國演出，無非想要拿錢或好處，總是要先表現出來，表演要受到中國主子的認可，再看如何論功行賞，或要「斗內」多少。

翁銘章談及，賴總統是國家領導人，即便祖先可能是從中國大陸過來，但那時是清國，跟所謂中華民族不是同一脈絡，其實就是從外國來台灣的。

翁銘章進一步說，就像當年很多歐洲大陸的民眾移民到美國一樣，美國人也不會因為祖先是歐洲來的，所以現在必須去認祖歸宗，然後強調自己是英國人、德國人或法國人，民主國家不會操作這個。

他批評，陳之漢是非常惡劣、糟糕的生意人，享受著台灣的民主自由，然後去中國那邊踐踏台灣人民的自由民主，謀取個人的利益，甚至配合中共鼓吹統一，未來若變本加厲宣揚武統，就可以用國安法嚴辦。

館長陳之漢赴漳州賴氏宗廟，自稱要替賴清德總統「尋根拜祖」。（圖擷取自臉書）

