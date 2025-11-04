建請內政部研議林鴻森入祀忠烈祠被指「攬功」 陳菁徽出示電子公文自清

陳菁徽10月8日對內政部提出書面質詢，建請對挖土機超人林鴻森啟動入祀程序入祀忠烈祠，並從優撫卹與關懷其遺族。（陳菁徽國會辦公室提供）

國民黨立委陳菁徽上個月質詢內政部，建請對挖土機超人林鴻森啟動入祀程序入祀忠烈祠，並從優撫卹與關懷其遺族。有媒體指民進黨立委蘇巧慧是最早於10月13日正式提案的立委，質疑陳菁徽「攬功」，對此，陳菁徽出示10月8日對內政部提出的書面質詢電子公文，澄清沒有所謂的「攬功」。

陳菁徽表示欣慰，因為樂見不同黨派的委員，在自己提案後的隔週也提出一樣的訴求，畢竟追悼替台灣貢獻並犧牲的人，這沒有甚麼好獨家的。至於不同立委在問政時序上的先後順序，也體諒求證上的難免疏失，並期盼相關報導，可以喚出更多台灣良善的價值。

桃園市全福工程行負責人林鴻森動員重機具，主動投入花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流致光復鄉重災搶救，連續救災8天，卻因左腳受傷感染就醫引發敗血症於中秋夜不治，舉國不捨。陳菁徽10月8日向內政部提出質詢案，要求主動查明忠烈祠祭祀辦法的適用資格，最終林鴻森經內政部確認身分符合褒揚條例所定「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁」，已正式在10月30日核准入祀桃園忠烈祠。

陳菁徽表示，林鴻森投入救災的精神值得肯定，更是日後國人所感念的人物。行政院長卓榮泰10月中曾表示會針對罹難志工表彰方式，進一步研議更具體、適當且充分的做法，呼籲這件事要儘速完成研議，並向外界公開。

國民黨立委傅崐萁也說，林鴻森以民間之力承擔國家責任，以凡人之軀完成英雄使命，政府有責任也有義務，讓這樣的義舉獲得應有的尊嚴與補償。感謝挖土機超人，您是花蓮的英雄，堅毅精神發光發熱，溫暖永存我們心中。

