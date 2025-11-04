校園求救鈴設置偏遠、通報不確實 侯友宜：全力協助改善

新北市議員石一佑指出，部分學校緊急求救鈴設置偏遠、通報不確實，恐影響學生緊急救援時效，並關切校園監視器、課桌椅與飲水機維護問題，要求市府落實安全管理、強化防護機制。（記者羅國嘉攝）

新北市議員石一佑今（4日）在議會總質詢時聚焦校園安全，指出部分學校緊急求救鈴設置偏遠、通報不確實，恐影響學生緊急救援時效，並關切校園監視器、課桌椅與飲水機維護問題，要求市府落實安全管理、強化防護機制。市長侯友宜回應，市府將持續補助校園設備汰換，預計明年起4年投入8億元汰換課桌椅與置物櫃，並加強校園周邊菸害防制巡查。

石一佑指出，校園緊急求救鈴原為保障學童安全的重要設施，卻有學校反映設置地點偏遠、系統通報不確實，恐在發生意外時錯失救援黃金時間。她強調，求救鈴並非監控學生，而是「孩子的救命鈴」，若遇到學生癲癇發作、突發受傷等情況，能即時通報、爭取搶救時間，市府應確保設備正常運作、定期測試，避免流於形式。

石一佑也說，監視器、課桌椅與飲水機的維護同樣重要。孩子每天在校使用飲水機時間長於在家，但部分設備未定期清潔保養，恐孳生衛生疑慮。此外，校園周邊仍出現加熱菸與毒品問題，呼籲市府應加強防制與宣導。

侯友宜回應，只要學校有需求，無論是監視器、感應鈴或警報系統，市府都會全力協助設置與改善。他表示，自2019年起，新北市已投入4億元補助校園課桌椅、置物櫃及飲水機汰換；明年起將再連續4年編列8億元，全面更新老舊課桌椅與置物櫃；飲水機部分也將編列3000多萬元進行汰換。另外，市府會針對《菸害防制法》，在100公尺內加強巡查。

