為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    校園求救鈴設置偏遠、通報不確實 侯友宜：全力協助改善

    2025/11/04 15:25 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員石一佑指出，部分學校緊急求救鈴設置偏遠、通報不確實，恐影響學生緊急救援時效，並關切校園監視器、課桌椅與飲水機維護問題，要求市府落實安全管理、強化防護機制。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員石一佑指出，部分學校緊急求救鈴設置偏遠、通報不確實，恐影響學生緊急救援時效，並關切校園監視器、課桌椅與飲水機維護問題，要求市府落實安全管理、強化防護機制。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員石一佑今（4日）在議會總質詢時聚焦校園安全，指出部分學校緊急求救鈴設置偏遠、通報不確實，恐影響學生緊急救援時效，並關切校園監視器、課桌椅與飲水機維護問題，要求市府落實安全管理、強化防護機制。市長侯友宜回應，市府將持續補助校園設備汰換，預計明年起4年投入8億元汰換課桌椅與置物櫃，並加強校園周邊菸害防制巡查。

    石一佑指出，校園緊急求救鈴原為保障學童安全的重要設施，卻有學校反映設置地點偏遠、系統通報不確實，恐在發生意外時錯失救援黃金時間。她強調，求救鈴並非監控學生，而是「孩子的救命鈴」，若遇到學生癲癇發作、突發受傷等情況，能即時通報、爭取搶救時間，市府應確保設備正常運作、定期測試，避免流於形式。

    石一佑也說，監視器、課桌椅與飲水機的維護同樣重要。孩子每天在校使用飲水機時間長於在家，但部分設備未定期清潔保養，恐孳生衛生疑慮。此外，校園周邊仍出現加熱菸與毒品問題，呼籲市府應加強防制與宣導。

    侯友宜回應，只要學校有需求，無論是監視器、感應鈴或警報系統，市府都會全力協助設置與改善。他表示，自2019年起，新北市已投入4億元補助校園課桌椅、置物櫃及飲水機汰換；明年起將再連續4年編列8億元，全面更新老舊課桌椅與置物櫃；飲水機部分也將編列3000多萬元進行汰換。另外，市府會針對《菸害防制法》，在100公尺內加強巡查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播