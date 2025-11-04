為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「盧秀燕」近期網路討論度曝 聲量看政治：國民黨沒想幫擦屁股

    2025/11/04 19:08 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕今天缺席中央前進應變所記者會，卻在主持市政會議開直播大談因應非洲豬瘟疫情，強調台中「及時拆彈」、「化解危機」，「把疫情鎖在案場不外流」。（擷取自盧秀燕臉書）

    台中市養豬場爆發非洲豬瘟，台中市長盧秀燕飽受批評。粉專「政治看聲量」今日PO文曝光各陣營對「盧秀燕」三個字的討論度，並表示「國民黨沒有想幫盧秀燕擦屁股」，他也奉勸盧秀燕，別再用市府資源替自己洗白。

    時常在粉專分析各陣營網路聲量的粉專「聲量看政治」，今日發文曝光非洲豬瘟事件爆發後，網路上針對「盧秀燕」三個字討論度。只見藍營只有在一開始略有討論度，之後就一路向下。粉專指出，從非洲豬瘟事發至今，國民黨沒有想幫盧秀燕擦屁股，「盧秀燕妳不要再只在乎自己的面子了。繼續再用市府資源替自己洗白，只會愈洗愈黑而已。」

    非洲豬瘟爆發後，台中市議員江肇國就多次指出，台中有地方群組出現「帶風向」圖卡或資訊，不少轉貼相關圖卡者，還是台中在地政治人物。他也多次痛批盧市府在「帶風向」想替盧秀燕「洗白」。

    盧秀燕今日則在主持市政會議時開直播，大談非洲豬瘟疫情，強調台中「及時拆彈」、「化解危機」，「把疫情鎖在案場不外流」。

    台中市養豬場爆發非洲豬瘟，台中市長盧秀燕飽受批評。（）

