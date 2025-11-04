為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    盧秀燕稱「台中及時拆彈」 周軒轟「知恥有其極限，無恥則無」

    2025/11/04 15:36 即時新聞／綜合報導
    盧秀燕。（資料照）

    盧秀燕。（資料照）

    中央前進應變所記者會今天復開，但台中市長盧秀燕又缺席；她主持市政會議時，透過直播稱台中包括清消、封鎖、疫調、監控等均「採全國最嚴格標準」，「目前我負責任的說，台中市其餘豬場及全國豬場豬隻都沒被傳染」，台中「及時拆彈、化解危機，鎖住疫情，不讓病毒外流」。對此政治工作者周軒痛斥，「知恥有其極限，無恥則無」。

    周軒今日發文提及，盧秀燕身為台中市非洲豬瘟疫情地方指揮官，今天早上缺席非洲豬瘟應變中心記者會，跑去開自己的市政會議，然後講出了她對於這次疫情的總結：「台中市府及時拆彈，化解危機」。

    周軒指出，從10月21日非洲豬瘟疫情爆發到現在，整整2週，台中市府對於疫情的說法已經可以拍完一整季的日劇了，不僅天天有新角色加入，還有新的支線劇情，如果每一次的反轉都是一顆炸彈，盧秀燕的「拆彈」方式就是每天拿新的炸彈綁在舊的炸彈上面，這叫什麼「拆彈」？

    周軒表示，而台灣非洲豬瘟疫情的「危機」卻早已造成，不僅全台因為台中，豬肉禁宰15日，現在連台灣豬出口都喊停，全台無數知名小吃因為沒有溫體豬肉只得放假，就連超市的冷藏冷凍豬肉都被搶光光，與此同時，盧秀燕卻還惦記著她的台中購物節，民政局不忘叫各區公所要多宣傳，完全不知今夕是何夕。

    周軒反問，「所以盧秀燕你到底拆了什麼彈，解決了什麼危機？我們只看到盧秀燕帶領的台中市政府，不停的『製造炸彈』，不停的『創造危機』，然後行政院不停的在後面幫你盧秀燕『拆除炸彈』，『解決危機』。」

    周軒最後說，「而今天盧秀燕居然還敢講出自己是『及時拆彈，化解危機』？知恥有其極限，無恥則無。」

    許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「噁心，無恥！」、「Luma的最嚴格，笑死人和嚇死人」、「她在搗蛋，中央在拆彈」、「他這彈把全台炸的人心惶惶」。

    相關新聞請見︰

    豬瘟疫調狀況多 盧秀燕稱「及時拆彈」惹議員質疑

    缺席中央應變所記者會 盧秀燕開直播：台中及時拆彈、化解危機

