    首頁 > 政治

    正國會挺林岱樺初選遭層峰關切 林佳龍：表達加油、不會站台

    2025/11/04 14:56 記者李文馨／台北報導
    行政院長卓榮泰今天率各部會首長赴立法院繼續進行施政報告並備詢，外交部長林佳龍會前接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

    行政院長卓榮泰今天率各部會首長赴立法院繼續進行施政報告並備詢，外交部長林佳龍會前接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

    外交部長林佳龍日前發文力挺同屬正國會派系的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，傳出層峰向林佳龍溝通，盼政務官不要介入初選。林佳龍今天在立法院受訪表示，他們對於有志於服務人民的同志表達加油；對於未來是否會幫忙站台，林則說「沒有」。

    行政院長卓榮泰今天率各部會首長赴立法院繼續進行施政報告並備詢，林佳龍會前接受媒體聯訪。

    日經亞洲報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，因為英文名稱使用「台灣」或「台北」上談不攏而陷入僵局。林佳龍回應，感謝愛沙尼亞政府半年前在國會通過了法案，啟動設處的法律基礎，目前大家都有在協商，期待兩國的關係建立在既有的基礎上，能夠更穩健的發展。

    媒體詢問，林佳龍挺林岱樺初選是否被黨內高層關切，認為政務官不應該介入黨內初選，現在是否還認為她不貪不取？林佳龍說，黨內規範是限制黨務人員如果涉及選舉角色，政務官本身就是政務，「我們也是這個對於有志於服務人民的同志，能夠表達對他們的加油」；至於未來是否會幫忙站台，林說：「沒有」。

    針對桃園市議員凌濤表示，林佳龍挺林岱樺初選，是為了換取在桃園市提名林右昌或王義川，或甚至自己出馬？林佳龍僅回：「我沒有聽到他講什麼，不過他想太多了。」

    媒體詢及，當時學運夥伴鄭麗文最近的發言頗受爭議，怎麼看她現在居然變成了國民黨主席？林佳龍說，她一向都是很特別的人，她也剛上任，再加以觀察。（15:27更新）

