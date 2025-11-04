為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    羅智強稱屏東廚餘養豬稽查率僅7％ 民進黨打臉：為救盧秀燕「造謠又翻車」！

    2025/11/04 14:43 記者陳昀／台北報導
    民進黨新聞部副主任黃子一痛批，羅智強為了搶救台中市長盧秀燕荒腔走板不作為行徑，造謠又翻車了！（黃子一提供）

    台中市政府應處非洲豬瘟遭質疑接連出包，國民黨立委羅智強今質詢直指養豬大縣屏東，廚餘養豬稽查狀況僅7%；對此，民進黨新聞部副主任黃子一痛批，羅智強為了搶救台中市長盧秀燕荒腔走板不作為行徑，亂扯錯資料、完全不查證，造謠又翻車了！

    黃子一指出，為了搶救盧秀燕各種荒腔走板的不作為行徑，羅智強今天在質詢時引用錯誤資訊，亂扯屏東縣廚餘養豬稽查率僅7％，不僅引用錯資料，甚至也完全不查證，問政素質之差。

    黃子一說明，10月22日農業部證實台中爆發非洲豬瘟案例，屏東縣政府隔日立即啟動跨局處聯合稽查縣內98場，23日當天就完成第一輪稽查，稽查率100%。

    黃子一表示，屏東縣不但第1輪稽查100%完成，更直接啟動第2輪稽查，10月29日也已完成第2輪稽查，稽查率亦為100%；現正已進行第3輪稽查，截至11月3日已完成230場稽查。

    黃子一說，羅智強與其亂扯其他縣市、亂引用資料不查證，不如想想怎麼幫盧秀燕繼續找藉口，為什麼擅自派員進去事故豬場破壞？為什麼廚餘亂傾倒？為什麼隔了10幾天市府才知道有豬瘟？到底有幾位獸醫？

