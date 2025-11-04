民眾赴中被關押逐年增加 邱垂正：今年比去年多3倍

民進黨立委沈伯洋質詢陸委會主委邱垂正。（記者謝君臨翻攝）

中國以涉嫌分裂國家罪名立案偵辦民進黨立委沈伯洋，引發國際關注。陸委會主委邱垂正表示，中國透過法律戰結合認知作戰，對台灣跨境鎮壓，越來越變本加厲，民眾赴中也有很多失聯、失蹤、被滯留盤查情況，且被中方因法律關押的人數逐步增加，去年才55人，今年就有178人，比去年多3倍。

立法院院會今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。沈伯洋質詢時，提及自己被中國立案偵辦，但此案的重點不是他個人，對他也沒有太大損傷，反而是要關注中國對台灣進行的「三戰」，分別是輿論戰、法律戰及心戰；特別是心戰，現在軍公教人員已被針對，若沒有用比較創意的方式反制，恐擴張至一般民眾。

卓榮泰表示，中國對台灣並沒有任何司法管轄權，因此它談的是空話，立委是否有考慮向國際人權組織或政治組織說明，現在當今社會存在著一個國家，竟然要對鄰近國家長臂管轄，且用莫須有的罪名，試圖影響該人行為上的自由；應該讓國際社會了解，這個極權國家無論經濟力量有多大、武器戰力有多強，在人權這個項目上，完全是不及格。

邱垂正說，中國透過法律戰結合認知作戰，對台灣跨境鎮壓，越來越變本加厲，也企圖恫嚇台灣人民、分化台灣社會，朝野須一致譴責、共同抵制。

他也提及，民眾赴中也有很多失聯、失蹤、被滯留盤查情況，且被中方因法律關押的人數逐步增加。據統計，從去年到今年10月底，已達到233人，其中去年才55人，今年就有178人，比去年多3倍。

邱垂正認為，不管是跨境鎮壓或民眾赴中的人身安全確實亮起紅燈，政府需要保護國人，像是政治人物、軍方或是檢察官，可能因為心理素質比較強大，不受身心恐嚇，但一般民眾就會，因此希望各行各業都要知道，應該要團結一致，共同抵制、共同譴責，拒絕中共的跨境鎮壓。

邱垂正進一步指出，各行各業對於被中共點名的人，不要配合中共為虎作倀、助紂為虐，反而要保護民眾避免跨境鎮壓，而當國際社會對跨境鎮壓議題越來越重視下，應呼籲國際社會重視台灣這個個案，陸委會、外交部都會向國際社會反應中國對台灣進行跨境鎮壓的這個重要個案。

