基市府申請中央補助修繕公廁又退回 議員批荒謬、錯誤政策

基隆議員批市府，中央已核定修繕公廁又退回，政策錯誤。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府因應公車全面電動化，市府公車處和產業發展處爭取外木山風景區等處補助修繕經費，因設置電動公車調度站廢除，並將中央核定的修繕補助經費退回。市議員抨擊，荒謬、錯誤的政策。

鄭文婷指出，根據環保局業務報告，環境部「優美質環境推動計畫」原核定外木山及公車管理處等共20座公廁修繕工程，總經費1309萬餘元。結果市府以電動公車調度站設計為由，2025年9月26日主動退回部分補助，補經費降為762萬餘元。她痛批「自己提案申請補助、自己又退回，中央給錢自己不要，中央沒給的部分又哭窮，讓人看不懂也看不清楚。」

鄭文婷表示，外木山公廁位於湖海路中段，原為觀光遊客重要休憩據點，如今卻要改建為公車調度站，勢必影響周邊停車空間與觀光動線。「外木山已經很難找廁所，現在還要讓民眾走到海興或大武崙漁港才能如廁，這樣對外地遊客方便嗎？」她強調，風景區應以服務遊客與保護環境為優先，而非成為市府政策試驗的犧牲品。

市議員藍敏煌也說，放棄中央補助的預算，還要再提送計畫爭取電動充電樁預算，是錯誤的政策，公廁如果不乾淨，民眾馬上就感受得到，也會影響觀光效應。

環保局長馬仲豪表示，公車處和產發處的場域因其他業務所需，暫緩部分公廁修繕，修繕範圍縮小。

