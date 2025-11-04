為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    基市府申請中央補助修繕公廁又退回 議員批荒謬、錯誤政策

    2025/11/04 14:09 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆議員批市府，中央已核定修繕公廁又退回，政策錯誤。（記者盧賢秀攝）

    基隆議員批市府，中央已核定修繕公廁又退回，政策錯誤。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府因應公車全面電動化，市府公車處和產業發展處爭取外木山風景區等處補助修繕經費，因設置電動公車調度站廢除，並將中央核定的修繕補助經費退回。市議員抨擊，荒謬、錯誤的政策。

    鄭文婷指出，根據環保局業務報告，環境部「優美質環境推動計畫」原核定外木山及公車管理處等共20座公廁修繕工程，總經費1309萬餘元。結果市府以電動公車調度站設計為由，2025年9月26日主動退回部分補助，補經費降為762萬餘元。她痛批「自己提案申請補助、自己又退回，中央給錢自己不要，中央沒給的部分又哭窮，讓人看不懂也看不清楚。」

    鄭文婷表示，外木山公廁位於湖海路中段，原為觀光遊客重要休憩據點，如今卻要改建為公車調度站，勢必影響周邊停車空間與觀光動線。「外木山已經很難找廁所，現在還要讓民眾走到海興或大武崙漁港才能如廁，這樣對外地遊客方便嗎？」她強調，風景區應以服務遊客與保護環境為優先，而非成為市府政策試驗的犧牲品。

    市議員藍敏煌也說，放棄中央補助的預算，還要再提送計畫爭取電動充電樁預算，是錯誤的政策，公廁如果不乾淨，民眾馬上就感受得到，也會影響觀光效應。

    環保局長馬仲豪表示，公車處和產發處的場域因其他業務所需，暫緩部分公廁修繕，修繕範圍縮小。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播