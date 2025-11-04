為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳玉珍議場私下辯稱沒攻擊談和解 林月琴：不認錯的戲碼絕不接受

    2025/11/04 13:58 記者李文馨／台北報導
    立法院院會去年12月20日審議財政收支劃分法、公職人員選罷法、憲法訴訟法等法案，朝野攻防搶佔主席台，爆發激烈衝突，多位綠委掛彩送醫。（資料照）

    立法院院會去年12月20日審議財政收支劃分法、公職人員選罷法、憲法訴訟法等法案，朝野攻防搶佔主席台，爆發激烈衝突，多位綠委掛彩送醫。（資料照）

    立法院院會去年12月20日審議「財政收支劃分法」等案，爆發激烈衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾控告國民黨立委陳玉珍等5人涉犯重傷害未遂或傷害罪。民進黨立委林月琴今天表示，陳玉珍在議場私下跟她說想要「和解」，還強調自己「當初沒有攻擊我」；林月琴說，這種顛倒黑白、不認錯的戲碼，她不接受，她們都絕對不會接受。

    立法院院會去年12月20日審議公職人員選罷法等法案，朝野攻防搶佔主席台，爆發激烈衝突，多位綠委掛彩送醫，受傷的陳培瑜、林宜瑾事後指控遭國民黨籍立委陳玉珍穿鋼頭鞋踹傷頭部、下腹部，翁曉玲、徐巧芯等4人則是在旁掩護助拳或協助壓制。台北地院3日開庭，5名女立委到庭都否認犯罪，辯稱只是「肢體接觸」而非「肢體衝突」，陳玉珍也稱她沒有傷害意圖且有和解意願。

    林月琴今天發文表示，去年處理選罷法、憲訴法、財劃法3大修法案，過程根本不是「理性審議」，而是國民黨毫無底線的暴力攻擊，多位民進黨同仁受傷，她本人也被摔、被踹掛彩。

    林月琴說，令人憤怒的是，施暴者陳玉珍現在居然說什麼「沒有傷害意圖」、「有和解意願」；更荒謬的是，陳玉珍竟然在議場私下來跟她說想要「和解」，還強調自己「當初沒有攻擊我」；她當場回陳：「妳是不是失憶症？要不要調影片出來看？」

    林月琴批評，沒有傷害意圖？難道是在立法院表演雜技，不小心把人當成墊腳石？她也說，國民黨立委徐巧芯還敢嗆陳培瑜「惡人先告狀」，到底誰才是惡人？睜眼說瞎話的，就是最大的惡人，「這種顛倒黑白、不認錯的戲碼，我不接受！我們都絕對不會接受！」

