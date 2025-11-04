為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    豬瘟疫調狀況多 盧秀燕稱「及時拆彈」惹議員質疑

    2025/11/04 13:53 記者蘇孟娟／台中報導
    林德宇今在議會批盧秀燕迄今未道歉，還稱「及時拆彈」。（記者蘇孟娟攝）

    林德宇今在議會批盧秀燕迄今未道歉，還稱「及時拆彈」。（記者蘇孟娟攝）

    台中成台灣非洲豬瘟破口，豬農父子凌晨被收押，因疫調狀況百出，農業部長陳駿季不客氣點名「台中指揮官」、台中市長盧秀燕說明；盧秀燕今未親上火線，缺席前進應變所記者會，主持市政會議時再三強調，台中因應非洲豬瘟「採全國最嚴格標準」，台中及時拆彈、化解危機；發言再惹議，台中市議員林德宇在議會質疑，疫情爆發已13天了，盧秀燕一句道歉都沒有，「及時拆彈這種話也講得出來」，「會不會太荒謬」。

    台中市爆非洲豬瘟迄今疫調狀況百出，中央進駐急救火，但台中市一再出包，引發軒然大波，盧秀燕今只坐鎮市政會議並透過直播跟「市民家人」報告，強調，包括清消、封鎖、疫調、監控等，「均採全國最嚴格標準」、「及時拆彈、化解危機，把疫情鎖在案場不外流」。

    林德宇質疑，疫情爆發迄今已第13天了，全國養豬產業大受影響，盧秀燕迄今連一句道歉都沒有，也不見懲處原則、懲處期程及懲處名單，今天竟還輕描淡寫講及時拆彈、化解危機、鎖住疫情，「這種話她講得出來」、「會不會太荒謬」。

    台中市副市長黃國榮則直言不諱，事件第一時間市府獲得各局處的資訊不盡完整正確，造成民眾對市府沒有信任感，對整體事件造成台中市及全台灣人民的生活，養豬產業受影響，「備感遺憾且難辭其咎」。

    林德宇肯定黃國榮有「guts（膽識）」，強調，為政者就是該面對就面對，他不好再多問黃國榮，以免「讓他對市長不好意思」，盧秀燕不想坦承面對，市府作為讓市民產生信任危機。

    此外，議員謝家宜也批評，盧秀燕竟今天還在說「及時拆彈、化解危機」，台中的指揮官到現在還狀況外，只會「自我感覺良好」。

    市議員淑華也怒斥，盧秀燕做事閃遠遠、搶功跑第一，第一時間跑去購物節記者會，中央今宣布有機會解除封鎖，盧秀燕就跑出來攬功、搶功，「真是厚黑學100分」。（14:10更新）

    台中市副市長黃國榮直言，整體事件台中市難辭其咎。（記者蘇孟娟攝）

    台中市副市長黃國榮直言，整體事件台中市難辭其咎。（記者蘇孟娟攝）

