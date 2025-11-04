為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌小姨子高翬稱「耘力」是高家私塾 四叉貓：月繳十幾萬怎看都不合理

    2025/11/04 14:58 即時新聞／綜合報導
    網路紅人四叉貓。（資料照）

    網路紅人四叉貓。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期陷入「養狗仔」等爭議，意外扯出小姨子高翬的「耘力國際文化事業有限公司」與狗仔隊有關。週刊今持續報導，並稱收到高翬所寄出之存證信函，高翬聲稱該地址並非是「安親班」，而是她與高家親友聘請教師替孩子上課之處。對此，網紅四叉貓表示，每個月花十幾萬只為了幫高家弄一個私人托兒所？然後這個私人托兒所還去申請招牌「CHEERFUL KIDS」（開朗兒童），一切的一切只是為了讓高家親友子女下課有地方念書？怎麼看都不合理好不好！

    四叉貓在臉書PO文表示，黃國昌的小姨子高翬說，「耘力／CHEERFUL KIDS」是高家親友子女的專屬小私塾，不是安親班，所以沒有跟政府登記，這間民生東路辦公室店面，高翬親自蓋章簽了六年，從2019年～2025年11月底，月繳75000元的房租，水電費另計，員工最少兩人以上，包含凱思負責人李麗娟老師，以及一位台大經濟系的巴西華僑女生（不知道黃國昌他兒子的專屬家教，李郁衿有沒有在這邊任職？）。

    四叉貓直言，每個月花十幾萬只為了幫高家弄一個私人托兒所？然後這個私人托兒所還去申請招牌「CHEERFUL KIDS」（開朗兒童）一切的一切只是為了讓高家親友子女下課有地方念書？怎麼看都不合理好不好！

