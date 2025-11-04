明年APEC在深圳我提安全疑慮 北京強硬要求遵守一中

針對我國明年參與由中國主辦的APEC峰會，北京方面重申「一中原則」為其參與的關鍵前提。（路透檔案照）

針對台灣方面就明年將於中國深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會，提出的人身安全疑慮，中國外交部4日駁斥了此一擔憂，但強硬地表示，台灣的參與，取決於其是否遵守「一中原則」與APEC的相關規定。

根據路透報導，APEC是中國宣稱擁有主權的台灣，少數參與的國際組織之一，但我國是以「中華台北」（Chinese Taipei）的名義參加，且總統從不出席。

據報導，我國外交部國際組織司長孫儉元上週六在今年南韓峰會結束時表示，台灣去年已就所有與會者的安全問題，獲得了中國的書面保證。他週一返回台北後再度表示，台灣去年已詢問中國，是否能獲得「平等待遇」，並對我方人員的安全表達了擔憂，同時補充說，其他「理念相近的夥伴」，也有類似的憂慮。

孫儉元說：「我們希望大家能敦促中方，履行其承諾，以確保所有與會者的安全，以及各經濟體的平等參與，不僅僅是台灣。」

北京：參與關鍵在「一中原則」 非安全問題

對此，中國外交部在一份給路透的書面聲明中表示，無須擔憂。聲明中寫道：「作為2026年APEC的主辦方，中國將依據APEC規則與慣例，履行其主辦國義務，各方順利參與將不成問題。」聲明接著強調：「我們想強調的是，中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一中原則』與相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題。」

路透指出，明年的峰會，正值北京與台北關係急遽惡化之際。中國不僅拒絕與我國總統賴清德對話，更常態性地派遣軍機軍艦，在台灣周邊進行軍事活動。

上一次中國主辦APEC峰會是在2014年，當時在馬英九總統執政下，兩岸關係要好得多。然而，在2001年，台灣曾因在派遣代表的人選上與中國產生分歧，最終抵制了在上海舉行的APEC峰會。

