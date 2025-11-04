從黃國昌談理性與迷失 李忠憲：任何人都可能在掌聲中迷失方向

成功大學教授李忠憲。（資料照）

民眾黨主席黃國昌爆「養狗仔」醜聞，《鏡週刊》今日爆料黃國昌質詢疑有「收賄對價」。對此成功大學教授李忠憲表示，黃國昌的故事，不只是他個人的變化，而是這個時代一面鏡子。當理性被情緒掩蓋、當立場取代事實，任何人都可能在掌聲中迷失方向。

李忠憲在臉書PO文表示，最近每個禮拜二的鏡週刊基本上是對黃國昌不斷地檢驗，我看了真的是蠻感慨，因緣際會，李忠憲跟黃國昌有一些面對面的互動，也寫不少有關於他的事情，一開始人家是說李忠憲要沾他的光，想要因此博取名聲，後來在訊息戰爭、數位身分證的一些討論議題上，跟唐鳳有一些爭執的時候，有人跑去問許美華，我會不會是另外一個黃國昌，高雄美國學校李老師請他三個17、8歲的學生參加我高雄的簽書會，她說我寫的東西能夠幫助她的學生，早點認識像黃國昌、柯文哲這樣的人。

李忠憲指出，那天林宗男教授竟然說李忠憲是先知，問他為什麼？他說在他還覺得柯文哲不錯的時候，李忠憲就用力在批評柯文哲，那有先不先知這回事，因為資訊落差，認識很多在台大醫院工作的醫生，他們臉書寫的東西大部分都是分享給朋友，但有一些內容就可以判斷柯文哲是什麼人，李忠憲好像看到一個學長寫了一個貼文，為什麼會移植愛滋病患者的器官？

李忠憲續指，為什麼柯文哲出國不在的時候，蔡壁如是代理人？這樣大的計劃沒有協同主持人嗎？為什麼不是其他台大醫院的醫生，而是他底下的護士？從這一點就知道這個人是什麼樣的人！台大醫院的醫師們實在都太溫良恭儉讓，沒有讓社會早點了解柯文哲這個人是什麼，讓台灣承受相當大的災難。

李忠憲分析，黃國昌變成現在這個樣子，我也是很感慨，替中國工作，準備讓中國併吞台灣的統派媒體說到李忠憲的言論，標題都叫深綠學者，為什麼要這麼做？因為貼標籤、訊息戰爭，這樣就不用理性討論，也沒辦法為自己的未來做出正確的選擇，這些年的變化，看似是政治人物的墮落與轉折，實際上卻折射出整個社會在訊息戰爭中逐漸模糊的界線。

李忠憲直言，從被誤解為「沾光」到被貼上「深綠學者」的標籤，他不急於解釋，而是在意能不能讓年輕人提早學會分辨真相，黃國昌的故事，不只是他個人的變化，而是這個時代一面鏡子。當理性被情緒掩蓋、當立場取代事實，任何人都可能在掌聲中迷失方向，愛默生說：「你注定成為的人，就是你選擇成為的人。」

