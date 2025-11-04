為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    赴以色列取經「全社會韌性」 林右昌揭輝達以國規模：台北要再加把勁

    2025/11/04 13:41 記者陳昀／台北報導
    民進黨前秘書長林右昌今在臉書發文表示，他已抵達以色列展開「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。（圖擷取自林右昌臉書）

    民進黨前秘書長林右昌今在臉書發文表示，他已抵達以色列展開「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。（圖擷取自林右昌臉書）

    民進黨前秘書長林右昌是否出戰2026年選舉仍有懸念，繼上月赴美參訪AI、半導體與高科技產業後，林右昌今抵達以色列展開「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅，並提及輝達（NVIDIA）以色列總部的相關經驗，直言「台北可以再加把勁」；另賴總統宣示打造的「台灣之盾」（T-Dome）概念源自以色列的「鐵穹」（Iron Dome），加上蔡前總統、賴總統過去也都曾造訪以色列，林此行目的與未來動向引發關注及揣測。

    林右昌指出，以色列和台灣一樣是地緣政治的熱點，任何動靜都將影響世界局勢的發展，當前世界政治、經濟與人類社會環境，正在劇烈且快速變化當中，科技競爭正在重新定義國力的本質，誰能掌握AI、晶片與新創能量，誰就能在全球競爭中擁有話語權與主導權，以色列能在戰略夾縫中打造全球最具競爭力的新創生態系，成為「新創之國」（Start-up Nation），並證明了「國家安全與經濟創新並非兩條平行線，而是一體兩面」，非常值得我們參考學習。

    林右昌表示，近來輝達（NVIDIA）海外總部想要落腳台北市，但大家可能不曉得，台灣其實並非唯一，早在2020年，輝達就已經透過併購投資在以色列設立海外總部了，現在NVIDIA應用於大規模AI模型訓練的高階處理器和網路晶片主要由以色列研發中心所開發，已是美國本土之外最大的研發中心，員工總數將近5000人，共設置7處研發辦公室。

    林右昌說明，輝達台灣總部如果真的落地在目前規劃的T17、T18基地，合併後面積約4.3公頃、約1萬3000坪。而數月前輝達以色列總部公開徵求土地，需求面積為7至12公頃，預計打造1座建築面積達8萬平方米以上的園區，估計花費1.5億美元購地、4.5億美元用於園區建設，將成為以國境內最大的企業園區之一，建置完成後員工總數將翻倍達萬人之數。

    林右昌提及，這讓人不免對照「輝達在台北設立海外總部」的計畫，目前才剛剛起步，且仍受到土地契約、行政流程、補償協商等相關課題的實質挑戰，可能要到農曆過年，甚或明年中才能完成簽約，「我們台北，的確可以再加把勁！」林強調，這個機會實在難得，我們應給予正向鼓勵與期待，希望問題能快速解決、有效推展進度，為台灣再注入一股強大的科技發展力量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播