赴以色列取經「全社會韌性」 林右昌揭輝達以國規模：台北要再加把勁

民進黨前秘書長林右昌今在臉書發文表示，他已抵達以色列展開「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。（圖擷取自林右昌臉書）

民進黨前秘書長林右昌是否出戰2026年選舉仍有懸念，繼上月赴美參訪AI、半導體與高科技產業後，林右昌今抵達以色列展開「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅，並提及輝達（NVIDIA）以色列總部的相關經驗，直言「台北可以再加把勁」；另賴總統宣示打造的「台灣之盾」（T-Dome）概念源自以色列的「鐵穹」（Iron Dome），加上蔡前總統、賴總統過去也都曾造訪以色列，林此行目的與未來動向引發關注及揣測。

林右昌指出，以色列和台灣一樣是地緣政治的熱點，任何動靜都將影響世界局勢的發展，當前世界政治、經濟與人類社會環境，正在劇烈且快速變化當中，科技競爭正在重新定義國力的本質，誰能掌握AI、晶片與新創能量，誰就能在全球競爭中擁有話語權與主導權，以色列能在戰略夾縫中打造全球最具競爭力的新創生態系，成為「新創之國」（Start-up Nation），並證明了「國家安全與經濟創新並非兩條平行線，而是一體兩面」，非常值得我們參考學習。

林右昌表示，近來輝達（NVIDIA）海外總部想要落腳台北市，但大家可能不曉得，台灣其實並非唯一，早在2020年，輝達就已經透過併購投資在以色列設立海外總部了，現在NVIDIA應用於大規模AI模型訓練的高階處理器和網路晶片主要由以色列研發中心所開發，已是美國本土之外最大的研發中心，員工總數將近5000人，共設置7處研發辦公室。

林右昌說明，輝達台灣總部如果真的落地在目前規劃的T17、T18基地，合併後面積約4.3公頃、約1萬3000坪。而數月前輝達以色列總部公開徵求土地，需求面積為7至12公頃，預計打造1座建築面積達8萬平方米以上的園區，估計花費1.5億美元購地、4.5億美元用於園區建設，將成為以國境內最大的企業園區之一，建置完成後員工總數將翻倍達萬人之數。

林右昌提及，這讓人不免對照「輝達在台北設立海外總部」的計畫，目前才剛剛起步，且仍受到土地契約、行政流程、補償協商等相關課題的實質挑戰，可能要到農曆過年，甚或明年中才能完成簽約，「我們台北，的確可以再加把勁！」林強調，這個機會實在難得，我們應給予正向鼓勵與期待，希望問題能快速解決、有效推展進度，為台灣再注入一股強大的科技發展力量。

