年金改革走回頭？ 黃國昌：停砍所得替代率、依物價指數調整

民眾黨團總召黃國昌今召開記者會預告，民眾黨團明將提出再修正動議，主張自今年度起停砍所得替代率。（記者塗建榮攝）

立法院司法及法制委員會明將排審國民黨立委所提「停砍公教年金」相關草案。民眾黨團總召黃國昌今召開記者會預告，民眾黨團明將提出再修正動議，主張自今年度起停砍所得替代率、且公務人員的退休或撫恤金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數累計成長達5%時，應檢討並調整。

黃國昌指出，民眾黨團自去年開始，歷經多場公聽會，廣泛徵詢各界意見，並進行內部政策民調，針對年金改革黨團立場清楚「不贊成走回頭路」；但也認為7年改革下來，年金制度必須停下腳步、適時檢討，不該犧牲特定族群，製造造成世代、族群衝突，甚至公教職業環境的衝擊。民眾黨團上週達成共識，今天正式召開記者會，清楚說明黨團立場。

黃國昌續指，最快破產、年金水庫匱乏的其實是勞保年金，但民進黨政府不願提出真正解決方案，歷屆勞動部長都閃躲延宕；過去7年政府撥補勞保5170億，改革進度卻是「0」，2024年開始編的預算可看出。而公教年金撥補僅不到300億，行政院還刻意拖延撥補時間。

黨團副總召張啓楷說，年改目的不是把軍公教拉下來、變成均貧，而是要讓他們維持一定退休生活保障，民眾黨團將提出修正動議，要求114年後所得替代率不再降低，公務人員的退休或撫恤金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數累計成長達5%時，也要檢討並調整。

立委劉書彬認為，公教人員辛苦為國家打拼一輩子，配合改革卻被汙名化。以現職教師為例，才剛擔任老師的人要繳公保和退撫基金兩種保費，大約一個月要強迫儲蓄7000元，在高物價高通膨時代非常辛苦；而勞工的部分，除了自提人數有限，很多人一個月只需繳幾百塊到一千塊，也會連帶影響退休給付。

黃國昌強調，民眾黨沒有要走回頭路，唯一討論的只有所得替代率調降後，就目前基金水位以及通膨狀況，停下腳步重新檢討。民眾黨團將提出再修正動議，要求縮短年金檢討年限，更靈敏反映物價波動，讓台灣不分行業別，都能得到退休生活保障。

