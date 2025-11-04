民眾黨主張今年起停砍年金 賴中強批政治投機、背棄年輕人

經濟民主連合智庫召集人賴中強。（資料照）

立法院司法及法制委員會明將排審「停砍公教年金」相關草案，民眾黨團總召黃國昌今天表態主張，今年起所得替代率停砍，物價指數如果上漲達到5%，所得替代率也應調整。經濟民主連合智庫召集人賴中強受訪認為，政府應推「救助型基礎年金」，補助未達老農津貼8110元的標準者；同時批評，民眾黨政治投機，就是要爭取藍營傳統支持者的選票，背棄年輕人、中產階級的利益。

賴中強受訪時援引國際人力資源顧問公司美世台灣（Mercer）與特許金融分析師協會（CFA Institute）共同發布的全球退休金指數（MCGPI）年度報告。報告將48個國家納入評比，荷蘭全球第一，與冰島、丹麥、新加坡、以色列同列A級退休制度，台灣與中國、日本、南韓、越南、印尼與泰國同屬C級。

報告批評，台灣在3項子指標中，「適足性」得分最低，顯示退休金給付對於保障老年基本生活仍有不足，建議台灣若欲提升評級，可從加強對貧困長者的基本保障、規定部分勞工退休金以定期給付形式發放、隨壽命延長逐步提高法定退休年齡，以及鼓勵高齡者持續參與勞動市場，以強化制度永續性。

賴中強說明，在前一波年改時，立法院定下年改的樓地板「最低保障金額」，指公務人員委任第一職等本俸最高級的本俸額與該職等一般公務人員專業加給合計數額，也就是3萬2160元。公教人員不會因為年改致年金低於3萬2160元，如果原領退休金就低於「最低保障金額」者，則可以領取18%的優惠存款利息。

逾200萬65歲以上者 每月領取退休社會給付未達8千元

賴中強指出，截至2024年底，我國65歲以上人口約448萬餘人，約60萬退休公教人員，平均月退休金5萬多元，最低樓地板3萬2160元；約190萬勞工，勞保加勞退平均2萬5千元；約50萬農民，老農津貼8110元；約150萬人領國民年金，平均每人每月年金額3996元，甚至其中有近40萬人依B式計算請領金額者，其平均每月年金額竟只有1044元。

賴中強說，整體而言，我國65歲以上人口約448萬餘人，約有212.5萬餘人每月領取的老年或退休社會給付金額未達8000元，這才是國際評比批評台灣退休制度「保障老年基本生活仍有不足」、「應加強對貧困長者的基本保障」的原因。

他主張，政府應推動「救助型基礎年金」，滿65歲國民（原住民滿55歲）每月領取各項老年或退休社會給付合計不滿老農津貼8110元的標準者，由國家補足其差額，並納入居住期間與排富條款，回應國際對我國退休年金制度的批評。

