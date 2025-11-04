中國偷渡客收容替代處分成國安破口 劉世芳：配合修嚴兩岸條例

行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）4日赴立法院施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

民進黨立委李坤城今質詢指出，中國以「假叛逃、真滲透」的方式，測試我海防及法律，而這些偷渡客等待遣返的時間，甚至還能接受媒體訪問，已成為中國滲透台灣最大的破口。對此，內政部長劉世芳表示，會配合修正較為嚴格的「兩岸人民關係條例」。行政院長卓榮泰也說，「入出國移民法」有禁止從事的條文，包括不得接受媒體訪問，這應該是很明確的，發現不法一定依法處理。

立法院院會今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。李坤城質詢指出，近5年來，中國偷渡客來台人數超過50人，現行法律可處5年以下徒刑，但多數被判2到8月不等，服刑期滿由移民署收容，上限150天，屆滿會做成收容替代處分，而等待遣返期間，已成為中國滲透台灣的最大破口。

李坤城舉二例，一是2023年中國楊姓偷渡客游泳偷渡至金門，判刑3個月，被遣返後在抖音拍影片自述，借了一輛摩托車出發環島，沿途抓安全帽抓最嚴，反而沒在查證件；去年偷渡來台的解放軍前艇長阮芳勇也因收容替代處分，離開收容所在台灣生活，卻接受媒體專訪大談偷渡過程，「這有沒有違法？」

卓榮泰強調，要採取更嚴謹標準，過去或許有些法治較為鬆散，對於其管治行為沒有那麼周全，期間甚至還能接受媒體採訪，可以利用他散布很多不實言論，如果現行是容許的話，一定要從法制面來禁止。

劉世芳指出，有關收容替代期間，不可違反的部分，包括製造假訊息等，目前為止沒有特別強制的規定，但住所要強制規定。等待遣返期間，移民署同仁會定期和他聯繫，知道他所從事的行為，但無法24小時監控，希望能夠從修法趨嚴方式，從新思考替代收容，讓他回去替代收容安置場所。

至於等待遣返時間多久，劉世芳說，不一定，要看和對岸聯繫管道，是有可以回去的，但要看他們狀況，有的收、有的不收，現在大約還有10人左右。

李坤城詢問，中國對陸委會已讀不回，不處理遣返？劉說，「這是我們在溝通上所碰到的困擾，但我們會持續努力。」劉也強調，這些人不能在台灣「趴趴走」，最好的方式是再把他請回收容替代場所，「簡單講就是關回去」，但還是必須經過一定的法律程序。

李坤城續追問，對於違反收容規定是否可以加重處罰？劉世芳說，內政部會配合來修比較嚴格的兩岸條例。卓榮泰則說，「入出國移民法」有禁止從事行為的條文，包括不得接受媒體訪問，這應該是很明確的，發現不法會依法處理。

此外，現行檢舉中國偷渡客的獎金為5萬元，對於李坤城建議提高獎金，劉世芳表示，會根據委員所言提出修正建議，希望可以提高。

民進黨立委李坤城質詢行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳。（記者謝君臨翻攝）

