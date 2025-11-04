幫賴清德「尋到根」了？館長PO照喊「血緣不會騙人」真相曝光

館長PO出一張中國當地「賴氏宗親會」秘書長照片高喊：「血緣是不會騙人的。」（取自館長臉書）

網紅「館長」陳之漢上個月25日搭乘飛機前往北京展開為期12天的訪問行程，還嗆聲這趟是「幫賴清德尋根之旅」。今日他PO出一張中國當地「賴氏宗親會」秘書長照片並高喊：「血緣是不會騙人的。」但立刻有網友發現這位秘書長髮型根本是修圖的，無奈地表示館長實在無聊。

館長陳之漢昨（3）日拜訪福建漳州心田村賴氏家廟，並由賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾接待。館長今日突然PO出一張賴瀚鍾頂著賴清德招牌中分頭髮型的照片，並高喊：「血緣是不會騙人的！」照片一出引發熱議，不少網友驚呼：「造型超像」、「一模一樣」、「也太像了吧」、「是失蹤已久的弟弟？」、「一樣中分耶！」

不過，立刻有網友質疑館長是P圖（修圖），吐草：「那個頭髮的解析度很明顯跟旁邊其他人都不一樣，館長是在幫自己的受眾練習網路識讀嗎？」

而根據當時直播畫面，可見賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾根本就是禿頭，他的一頭黑髮是後製製成。不少網友也直接批：「真無聊」、「有夠無腦」、「他自己老爸都不知道在哪，還幫人尋根？」

實際上該秘書長為禿頭。（取自館長直播）

