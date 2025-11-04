黃國昌再度「喊告」要求道歉！鏡週刊點他3件事「沒否認」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌爆「養狗仔」醜聞，《鏡週刊》今日爆料黃國昌質詢疑有「收賄對價」。黃國昌回應，自己幫被害人發聲從來不會收受任何好處，除了再度質問《鏡週刊》何時要道歉外，他也表示要包含前面的事一併追究法律責任。對此，《鏡週刊》除了提出3事件表示黃國昌「沒否認」外，也回嗆「對於黃委員錄音式的發言最近新增『你何時要道歉？』本刊的回應是：踢爆政治人物惡行，豈有道歉之理？」

《鏡週刊》今日爆料，支付狗仔團薪資的凱思國際在今年收到台雅集團老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元的注資；黃國昌在立院高調質詢法務部時為沈裕雄遭詐50億元出氣，並自稱「幫了不少忙」，遭疑有收賄對價。

黃國昌今日回應，週刊說他拿錢辦事這種卑劣的行徑，自己絕不寬貸，包含前面的事情一併追究法律責任，他會一次把帳算清楚。他也質問：「做假新聞的鏡週刊、鏡電視何時才要道歉？」

對此，《鏡週刊》今日回應，黃國昌提到該刊諸多報導，但有否認沈淳浤給凱思國際200萬？有否認智邦創辦人黃安捷、前國民黨立委陳建平各給凱思近千萬元？有否認李麗娟是凱思國際的人頭嗎？「這不是拿錢辦事嗎？」

《鏡週刊》也嗆，對於黃委員錄音式的發言最近新增「你何時要道歉？」「本刊的回應是：踢爆政治人物惡行，豈有道歉之理？」

