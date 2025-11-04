為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌再度「喊告」要求道歉！鏡週刊點他3件事「沒否認」

    2025/11/04 13:19 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌爆「養狗仔」醜聞，《鏡週刊》今日爆料黃國昌質詢疑有「收賄對價」。黃國昌回應，自己幫被害人發聲從來不會收受任何好處，除了再度質問《鏡週刊》何時要道歉外，他也表示要包含前面的事一併追究法律責任。對此，《鏡週刊》除了提出3事件表示黃國昌「沒否認」外，也回嗆「對於黃委員錄音式的發言最近新增『你何時要道歉？』本刊的回應是：踢爆政治人物惡行，豈有道歉之理？」

    《鏡週刊》今日爆料，支付狗仔團薪資的凱思國際在今年收到台雅集團老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元的注資；黃國昌在立院高調質詢法務部時為沈裕雄遭詐50億元出氣，並自稱「幫了不少忙」，遭疑有收賄對價。

    黃國昌今日回應，週刊說他拿錢辦事這種卑劣的行徑，自己絕不寬貸，包含前面的事情一併追究法律責任，他會一次把帳算清楚。他也質問：「做假新聞的鏡週刊、鏡電視何時才要道歉？」

    對此，《鏡週刊》今日回應，黃國昌提到該刊諸多報導，但有否認沈淳浤給凱思國際200萬？有否認智邦創辦人黃安捷、前國民黨立委陳建平各給凱思近千萬元？有否認李麗娟是凱思國際的人頭嗎？「這不是拿錢辦事嗎？」

    《鏡週刊》也嗆，對於黃委員錄音式的發言最近新增「你何時要道歉？」「本刊的回應是：踢爆政治人物惡行，豈有道歉之理？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播