拚政策！邱議瑩：申辦2038亞運 為高雄再創榮耀

邱議瑩今舉辦「六大願景」第三場政策發表會，多位議員參選人到場聆聽。（邱議瑩團隊提供）

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今舉辦「六大願景」第三場政策發表會，她表示將邀運動界人士組成「申辦亞洲運動會專案小組」，爭取申辦2038亞洲運動會，再創高雄榮耀。

邱議瑩今以「生活高雄」為主軸，穿著以高雄為主場的台鋼雄鷹「好客棒球日」主題球衣表示，並宣示若當選市長，將立即邀集運動界人士組成「申辦亞洲運動會專案小組」，依照亞洲奧林匹克理事會規劃時程，申辦最新一屆可爭取之2038年亞洲運動會，再創高雄榮耀。

邱議瑩說，高雄在2009成功舉辦世界運動會，讓世界看見高雄，也讓全體高雄市民以自己的家鄉為傲，10餘年過去，高雄在基礎設施、交通網絡、國際能見度已更加進步，上任後將立即邀集運動界人士組成「申辦亞洲運動會專案小組」，強化高雄在山海港灣之城、半導體之城、演唱會之都的優勢，申辦2038年亞洲運動會。

此外，她也提出包括「爭取舉辦羽球、桌球等世界職業巡迴賽」、「造鎮計畫結合大巨蛋興建」、「加碼學生看球補助強化高雄主場認同」、「推動演唱會經濟2.0」、「發展夜經濟生活圈」、「增設三萬個汽機車停車格」、「推動在藝文國際化，打造高雄文化品牌」等多項政策。

邱議瑩同時提到大巨蛋、是許多市民都關心的議題，自己曾前往日本參訪北海道火腿鬥士隊新主場，希望能推動造鎮計畫結合大巨蛋興建，減輕政府負擔，有效利用閒置土地，振興地方經濟，促成球團、球迷、球員、市府到市民的五贏。

