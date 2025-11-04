為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    6位中選會委員任期將屆 民眾黨團推薦「這2名教授」

    2025/11/04 12:46 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨立院黨團今舉辦「年改不雙標 世代要共榮」記者會；黨團總召黃國昌（左二）另說明推薦的中選會委員人選。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立院黨團今舉辦「年改不雙標 世代要共榮」記者會；黨團總召黃國昌（左二）另說明推薦的中選會委員人選。（記者塗建榮攝）

    中選會6位委員任期至11月3日，行政院日前發函給朝野黨團徵詢推薦人選，行政院長卓榮泰今日也說，這個月無論如何會把中選會委員提名人選的名單提出來。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌指出，黨團今將正式回覆行政院，推薦政治大學名譽教授江明修、東吳大學教授蘇子喬出任中選會委員。

    黃國昌受訪指出，民眾黨團收到行政院來函徵詢推薦人選後，黨團就以公開透明方式向社會徵才，截至昨天下午收到許多人才表達意願，或許有遺珠之憾，鑑於行政院希望明天前回覆，因此黨團上午已開會討論並決定2位人選。

    黃國昌宣布，首位是政大政治系名譽教授江明修，今年更獲得公共行政暨公共事務系所聯合會頒發的終身成就獎；第2位則是東吳大學政治系教授蘇子喬，蘇子喬不僅經歷過考試院典試委員、命題委員，民眾黨團今天將正式回覆行政院，推薦這2位老師出任中選會委員。

    黃國昌呼籲，這是賴政府第一次邀請在野黨推薦重要、獨立機關委員會人選，希望本次不是虛晃一招，而且中選會這次還要提名正副主委，行政院應考慮獨立性、專業性，而非像前主委李進勇充滿綠色色彩。

