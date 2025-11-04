為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    辦活動被質疑花太兇？苗栗市公所秀市庫現金清冊：還有11.2億

    2025/11/04 12:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市公所。（記者彭健禮攝）

    苗栗市公所。（記者彭健禮攝）

    苗栗市長余文忠上任後活動多，引發地方質疑「市庫虧空」，市民代表也於定期會提出質詢，公所秀出最新9月底市庫現金清冊為11億2千多萬元，較余接任時增加了2億餘元。公所並說明，活動雖多，但多採爭取補助、贊助或與縣府整合或公所課室活動聯合互相支援辦理，加上持續開源節流，讓市庫游刃有餘。

    市民代表謝長慶於總質詢指出，余市長上任後，活動多且辦得規模龐大，十分熱鬧，但地方也傳出「市庫已經虧空了」之質疑，請公所說明。

    公所財行課長林春如則提出歷任市長移交現金交代清冊所有帳戶基金，從2018年前市長邱炳坤移交給前市長邱鎮軍時，市庫現金為7億7千多萬元；2022年邱鎮軍連任，市庫現金為9億1千餘萬元。

    2024年邱鎮軍選上立委，移交給代理市長葉志航，市庫現金為10億4千餘萬元；2024年4月29日余文忠補選上任，代理市長移交現金為9億2千餘萬元。截至今年9月30日，市庫現金清冊金額已達11億2千7百餘萬元。

    公所除就活動辦理經費來源加以說明，並表示於地方建設工程上，也採「槓桿模式」，爭取上級單位較高比例的補助經費來辦理，此外，公所公共造產市立納骨堂也有7500萬元收入，加上地方稅收、太陽能光電標租租金等，使得市庫財源穩定，即使扣除約4000萬元的待付工程款項，市庫仍有10億8000餘萬元。

