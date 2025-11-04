訪美濃學客語、作紙傘 賴瑞隆︰打造高雄客家文化城

賴瑞隆向客語老師陳惠文請益客語生活對話。（圖由賴瑞隆團隊提供）

民進黨立委賴瑞隆今特別走訪美濃客家庄，並邀請客語老師陳惠文傳授客語生活對話，也親手體驗油紙傘及擂茶製作，他強調高雄不僅是重要的客家文化基地，更是族群共融典範城市，未來若當選市長、將提升預算及人力，打造文化與經濟並行的「高雄客家文化城」。

賴瑞隆說明，高雄市有超過40萬客家鄉親，占全國約11.5%，顯見高雄具備深化推動客家文化的厚實基礎。

他回顧2017年擔任立院內政委員會召委時，即主提案並排審推動客家基本法修正案成功三讀，使客語獲定位為國家語言，讓公共領域更友善客語使用、創造客語生活化的學習場域，客傳會也因此得以成立，為文化傳播及人才培育注入關鍵能量。

他對客家事務提出3點訴求，一、培育青年人才，推動客家文化保存與創新；二、串聯客庄產業聚落，建立高雄客家品牌；三、振興客語教育，打造跨領域多元學習環境。

賴瑞隆表示，客語是客家文化根基，也是族群認同的重要核心，因此將重視客語復興與傳承，透過增加學習資源與師資能量、強化校園及社區沉浸式教學、擴大客語生活應用場域、推出客語友善商家認證、支持客語出版品及表演藝術等戲劇演出；落實以民為本、以客語復興為主體。

賴瑞隆今也獲得客語老師稱讚非常認真，最後更以客語向鄉親致意「亻厓講客！亻厓愛高雄！」，期盼與市民攜手，讓高雄成為更多元共融、文化永續的幸福城市。

賴瑞隆訪客家庄，體驗紙傘製作。（圖由賴瑞隆團隊提供）

