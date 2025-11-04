網傳吳敦義發文嗆鄭麗文？ 吳辦：頭腦「正常」的人都不會相信

網路社群傳出有吳敦義為名、發表「給鄭麗文主席的一封公開信」貼文，強烈質疑鄭麗文諸多言行，吳敦義南部辦公室執行長林清強今指出，這是再次栽贓嫁禍的無恥違法伎倆，將依法追訴，頭腦「正常」的人都不會相信。（翻攝臉書）

國民黨主席鄭麗文上任後，網路社群傳出有吳敦義為名、發表「給鄭麗文主席的一封公開信」貼文，強烈質疑鄭麗文諸多言行，吳敦義南部辦公室執行長林清強今指出，這是再次栽贓嫁禍的無恥違法伎倆，將依法追訴，頭腦「正常」的人都不會相信。

網路傳出吳敦義發文質疑鄭麗文「由出名的獨派變成反民主、反人權的統派」，並指責鄭麗文說「普丁不是獨裁者」是背離常識的狡辯，還批判鄭麗文說「同文、同種、同文化就應該變成同一國」是「胡扯」、是「中邪」。

林清強指出，這封所謂的「公開信」是再次栽贓嫁禍的無恥違法伎倆，仍將依法追訴；他同時提到今年8月有人在網路社群，假吳敦義之名發文批判國民黨與前總統馬英九，經他代表吳前副總統提告後，警方已查獲數名涉案嫌犯並移送台北地檢署偵辦中。

林清強說，頭腦「正常」的人，必然都不會相信這封信是吳前副總統所寫，因為吳前副總統自從2020大選國民黨失敗而請辭國民黨主席後，就已退隱山林，既未參加政治活動更未過問任何政治事務，即使做為終身國民黨員，對國民黨主席選舉從未置喙。

即使鄭麗文曾受吳主席提拔出任國民黨不分區立委，過去也多所互動，但吳前副總統深知「不在其位不謀其政」之理，所以絕對尊重鄭麗文領導國民黨的各種作為與決定。

他嚴正表示，今後若有任何有心人無視法律規範，繼續以卑劣手法栽贓吳副總統或有其他惡意攻訐、污衊之事，絕對依法訴究到底，呼籲別具居心者切勿以身試法。

