藍營黨權交接引熱議 國民黨考紀會除主委外其他未「總辭」

國民黨日前已經完成黨權交接，目前新的黨中央黨務人事佈局持續進行中，今卻傳出爭議！

前國民黨主席朱立倫在卸任前曾公開宣布，為建立慣例，所有專職、兼職幹部都會統一在10月底「總辭」，隨其同進退，理由是為了尊重新主席鄭麗文的人事任命權，但據了解，總共19名的考紀會主委、副主委與考紀委員，只有考紀會主委黃怡騰已完成請辭，其他18個副主委與委員全部留任，理由是有任期保障，其他類似情況的部門還有國民黨智庫以及國民黨捐贈成立並由黨務幹部兼職的基金會人事案。

據悉，在現任第28屆國民黨中央考紀委員當中，除了黃怡騰，其實原本還有一人同樣也在10月31日提出辭呈，就是過去在朱立倫新北市長期間擔任新北市副秘書長的考紀會副主委陳嘉興，但當時的朱中央卻未簽核，以致目前陳嘉興仍具有考紀會副主委身分。

黨內人士批評，所謂總辭只是話術，想要把人帶走的單位就是給新主席任命空間，要想留下不動的就不動，規矩都是前任黨中央規定的！「只要大家一起辭，就辭了啊！」「要是18個委員請辭，鄭主席可以徵詢是否留任，但這些人沒有辭，鄭麗文要如何對他們開口？」

這位人士還強調，如果按照任期，現在這批考紀委員要直到116年3月才會屆滿，因為現任第28屆考紀委員是在今年3月獲聘，其中18人都是續聘，只有1人為新聘，任期2年。

是否由於考紀會主委是黨務幹部，所以必須先辭？這位人士表示，如果要講任期保障原則，其實考紀會主委可以不辭，因為考紀會在黨部組織設計上是獨立於黨主席，必要時還可以針對黨主席進行考紀處分，如果尊重任期保障，為何黃怡騰要辭？又為何黃怡騰可以獲准請辭，同樣也算黨務幹部的考紀會副主委陳嘉興辭呈未簽核？「問題還是你可以辭啊！前面說得那麼漂亮，為何這批人就不動呢？」

據了解，鄭麗文內定的新考紀會主委是前國民黨副秘書長、組發會主委張雅屏，由於明天中常會停開，因此這項人事案最快提報12日中常會通過，並交付下一次全代會召開時追認。

至於國民黨智庫及國民黨捐贈成立並由黨務幹部兼職的基金會部分，其中智庫要到12月才召開董事會改組，目前一樣也都沒有總辭。這位人士說，「但問題是你還是可以辭啊！」「要不然你把你的董事都塞在裡面了，實質過半，現任黨中央要怎麼作業？」既然要總辭，就應該一起處理，不該讓接任的人困擾，像當年朱立倫第一次擔任黨主席於2016年1月18日請辭，黨權交接給新主席洪秀柱時，就是馬上辭去智庫董事長職務，洪秀柱馬上接掌智庫，前國民黨主席連戰、馬英九任內也是如此，讓新主席可以佈局董事會與各部門人事。

