鄭麗文說普廷不是獨裁者 卓榮泰嗆：她有獨裁的心態

國民黨主席鄭麗文日前接受外媒訪問時稱「普廷不是獨裁者」，引發爭議，民進黨立委吳思瑤今日在立法院會就鄭的言論質詢行政院長卓榮泰。卓榮泰表示，如果鄭麗文認為普廷不是獨裁，其他的人不這麼認為，只有自己認為這個人不是獨裁，「那個認為他不是獨裁的人有獨裁的心態」。

吳思瑤表示，賴清德總統曾說，「我們不同黨，但要同一國」，這是對於所有從政者的一個提醒，政黨對內可以競爭，但是對外一定要團結。不過國民黨新任黨主席鄭麗文受訪的時候說出「普廷不是獨裁者」，引起全球譁然。

卓榮泰表示，民主有普世的一種標準與價值，獨裁也有從歷史上到現在一種固定的印象及認定。他認為，沒有經過人民普選，而且能夠長期擔任一國元首長達一、二十年，完全不是民主國家、民主政治和民主選舉應該有的一個結果。

卓榮泰表示，所以如果自己（指鄭麗文）認為他不是獨裁，其他的人不這麼認為，只有自己認為這個人不是獨裁，「那個認為他不是獨裁的人有獨裁的心態」。

吳思瑤表示，顯然鄭麗文應當沒有讀過「獨裁者的進化」，獨裁者為了讓威權復辟，不斷地進化、升級和去包裝，用假民主、偽民主的方式去達到他們破壞民主人權的政治目的。

吳思瑤表示，她要向國民黨新任的黨主席喊話，「如果在您眼中認為普廷不是獨裁者，那為什麼在自由民主，而且選舉這麼透明公開的台灣，賴清德成為你們國民黨人眼中的獨裁？」她更要問，如果鄭麗文、國民黨人認為普廷不是獨裁者，「那麼習近平、中國完全沒有民主選舉的，他就更是獨裁者了，是嗎？」

吳思瑤說，普廷和習近平有非常多本質的相同之處，都是獨裁國家遂行的假民主，甚至是沒有民主，而且在位的任期無限延長，用不同的方式去暗殺政敵或是整肅異己。普廷或習近平不管用發動戰爭或是威嚇發動戰爭，就是為了轉移內政的壓力以及他們在操作要重返大國榮光的迷思。

吳思瑤表示，普廷侵略了烏克蘭，中國想要侵犯台灣，都是藉由操弄民族主義要合理化他們的不法侵略行為。而在外交的策略上，普廷大打反北約的擴張，而在印太地區有系統性的來操作疑美論，包括在台灣有大量的協力者。

吳思瑤提醒鄭麗文 不要站錯邊、不要挺錯人

吳思瑤說，她要提醒鄭麗文，不要站錯邊、不要說錯話、不要挺錯人，中國無孔不入、無所不在，不管是介選還是統戰。

