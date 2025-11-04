為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄市立高中疑賤租球場還驅趕民眾 教育局︰政風調查

    2025/11/04 12:08 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員陳美雅質疑某市立高中涉及賤租球場，還驅趕打球民眾。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員陳美雅今在議會質詢時，揭露某市立高中疑似賤租籃球場？還驅趕打球民眾！質疑市府包庇、圖利？教育局長吳立森答詢指出該校並未通報租借案，市府絕沒包庇，此案已要求政風調查，教育局也會徹底追究。

    陳美雅說，她接到民眾陳情，在某市立高中籃球場打球被驅趕，理由是該校籃球場已出租，事後了解該校有5面籃球場租給業者、1年半租金12萬元。

    陳美雅引述高市高級中學以下學校場地使用管理規則，評估5面籃球場租給外界1年半，應該可收取超過3百萬元租金，強烈質疑這件球場租賃案有賤租、圖利之嫌？驅趕民眾也違反校園使用規範，批評教育局嚴重失職。

    教育局長吳立森答詢說，該高中這件租賃案並沒通報教育局，行政違失會徹底追究，市府不會包庇，在接獲檢舉後，教育局已要求學校終止租借，9月間已啟動調查機制，也有政風調查、約談相關人員與業者，釐清租借內容與使用規定、是否合法合規。

    吳立森並指出，這情況大有問題，會儘速釐清。

    高市教育局長吳立森說明市立高中球場租賃爭議已要求終止，並進行政風調查。（記者王榮祥翻攝）

