    首頁 > 政治

    被問豬農父子遭收押 「台中指揮官」盧秀燕反應曝

    2025/11/04 12:03 記者蘇孟娟／台中報導
    「台中指揮官」盧秀燕被問豬農父子被收押面無表情不願回應。（記者蘇孟娟攝）

    「台中指揮官」盧秀燕被問豬農父子被收押面無表情不願回應。（記者蘇孟娟攝）

    台中成台灣非洲豬瘟破口，豬農父子凌晨被收押，因疫調狀況百出，農業部長陳駿季昨（3日）不客氣點名「台中指揮官」、台中市長盧秀燕說明；盧秀燕今缺席前進應變所記者會，主持市政會議，被問及豬農父子被收押及誰指示逕自清消豬場等，盧秀燕面無表情自媒體群前直接走過，不願回應外界諸多疑問。

    台中成台灣非洲豬瘟破口，因衝擊國內養豬產業及下游餐飲業，但台中市府竟疫調狀況百出，甚至在進入最後階段，竟擅自對豬場再行消毒，影響採檢，被陳駿季不客氣批評台中市是「自走砲」，更點名「台中指揮官」盧秀燕要完整說明，昨日甚至還被中央疫調爆出，案例豬場已多月未叫瓦斯，竟上傳蒸煮廚餘舊照應付，台中市政府卻均未掌握，豬農父子豬農父子凌晨被收押；今天應變所記者會復開，但盧秀燕又缺席，未親上火線回應諸多質疑，派台中市副市長鄭照新代打。

    盧秀燕今日唯一公開行程是主持市政會議，會議前媒體搶問針對政委陳時中指台中市府疫調避重就輕、究竟誰派人再前往豬場清消及豬農父子被收押等，「台中市指揮官」的看法，但盧秀燕面對媒體提問，面無表情不發一語，直接從媒體面前走過，不願回應外界質疑。

    她僅在主持市政會議時，透過直播仍一再向民眾宣稱，台中包括清消、封鎖、疫調、監控等，均「採全國最嚴格標準」，「目前我負責任的說，台中市其餘豬場及全國豬場豬隻都沒被傳染」，台中即時拆彈、化解危機，鎖住疫情不讓病毒外流。

